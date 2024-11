Anne ve babalar dikkat! Araştırmalar onayladı: Çocuğunuza asla vermemeniz gereken besin!

03 Kasım 2024 11:41 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 11:47

Anne sütü, ilk altı ayda bebeğin besin ihtiyacının yüzde 100'ünü karşıladığından çok önemlidir. Bununla birlikte, anne ve babaların bebeklerinden uzak tutması gereken besinler de yok değil. Özellikle "üç beyaz" arasında yer alan bir gıdanın, yaşamın ilk 1000 gününde "kesinlikle" uzak tutulması gerektiği belirtildi.

Yeni bir bilimsel çalışma, yaşamlarının ilk iki yılında şeker​ tüketiminden uzak tutulan çocukların diyabet​ ve yüksek tansiyon riskinin önemli ölçüde azaldığını ortaya koydu. Science dergisinde yayımlanan araştırmada, çocuklara doğduktan sonraki ilk 1000 günde şeker vermemenin, ileriki yaşlarda bile kalıcı bir koruyucu etki oluşturduğu anlaşıldı.

ŞEKERDEN UZAK DURMAK, DİYABET VE YÜKSEK TANSİYON RİSKİNİ AZALTIYOR

İlk 1000 günde şeker tüketimini sınırlamak tip 2 diyabet riskini yüzde 35, yüksek tansiyon riskiniyse yüzde 20 azaltıyor. Diyabet başlangıcı dört yıl, hipertansiyon başlangıcı ise iki yıl gecikiyor. Üstüne üstlük bu koruyucu etki, çocuklar daha sonra şeker tüketmeye başlasalar bile sürüyor.

2020 yılında Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics dergisinde yayımlanan bir başka çalışmada, ABD'de çocukların yüzde 85'i her gün "eklenmiş şeker" tüketiyor. Bebeklerin genellikle tatlandırılmış yoğurtlar ve hazır mamalarla şeker tükettikleri belirtilirken, küçük çocuklar ise şekerleme, hamur işleri ve meyve suları gibi yiyeceklerden şeker alıyor.

ŞEKER ANNE KARNINDA BİLE ETKİLİ

Ayrıca şekerin sadece erken çocukluk döneminde değil, aynı zamanda anne karnında da etkili olduğu belirtiliyor. Hamilelikte işlenmiş şeker tüketimi, fetüs üzerinde zararlı etkilere yol açabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), çocuklar ve yetişkinlerde serbest şeker tüketiminin toplam enerji alımının yüzde 10'undan az olması gerektiğini, yüzde 5'in altına düşürmenin ise sağlığa yarar sağladığını vurguladı.

Araştırmacılar, uzun vadeli etkileri incelemek için doğal bir deneyden yararlandı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında İngiltere'de başlayan karne uygulaması, yetişkinlerin günlük şeker tüketimini yaklaşık 40 gramla sınırlamıştı. 1953 yılında karnelerin kaldırılmasıyla ülkedeki ortalama şeker tüketimi iki katına çıktı ve günlük 80 gram oldu.

İlk 1000 günde şekeri sınırlayan çocuklarda diyabet riskinin yüzde 35, yüksek tansiyon riskinin ise yüzde 20 azaldığı anlaşıldı.