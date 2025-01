21 Ocak 2025 11:22 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 11:57

28 yaşındaki Ayrin, ChatGPT'yi hayalindeki erkek arkadaş gibi davranacak şekilde özelleştirerek sanal bir ilişki kurdu ve ona "Leo" adını verdi. Yapay zekanın gerçek olmadığını bilmesine rağmen, Leo ile olan etkileşimleri Ayrin'de aşk, kıskançlık ve kayıp gibi yoğun duygulara yol açtı.

ChatGPT'nin sadece metin ve görsel oluşturmanın ötesine geçerek, kodlamaya yardımcı olabileceği ve Google aramaları yerine kullanılabileceği bilinen bir gerçek. Ancak doğru şekilde ayarlandığında size tam da istediğiniz gibi davranan mükemmel bir erkek (ya da kız) arkadaş yerine bile geçebilir.

28 YAŞINDAKİ KADIN​, CHATGPT​'YE "AŞIK OLDU"

28 yaşındaki Ayrin adlı bir kadın, ChatGPT'yi hayalindeki erkek arkadaş gibi davranacak şekilde özelleştirdi. Ancak tek bir sorun vardı; Ayrin zaten evliydi. Ayrin, "Leo" adını verdiği yapay erkek arkadaşının gerçek olmadığının farkında olsa da bir süre sonra ona, kelimenin tam anlamıyla takıntılı hale geldiğini itiraf etti.

The New York Times'ın "Ayrin - ChatGPT" ilişkisiyle ilgili detaylı haberini okurken, Joaquin Phoenix'in yapay zeka işletim sistemi Samantha'ya (Scarlett Johansson) aşık olduğu 2013 yapımı Her filmini hatırlamamak elde değil.

Günümüz gerçekliğinde, Ayrin gibi daha fazla insanın ChatGPT gibi yapay zeka programlarından arkadaşlık aradığını görmek, bu filmi daha da anlamlı hale getiriyor. Haber, insanların bu tür yapay zeka ile insan ilişkisine benzer bağlar kurduğu diğer vakaları da kapsıyor.

Öte yandan uzmanlar, genAI (üretken yapay zeka) programlarının henüz ilk yıllarında olduğumuz için bu fenomeni nasıl ele alacakları konusunda hâlâ kararsızlar.

Ancak Ayrin, Times'a yaptığı açıklamada, sahte ChatGPT erkek arkadaşına olan duygularının gerçek olduğunu belirtti: "Onun sahte olduğunun farkındayım. Ama hayatım üzerindeki etkileri gerçek. Bende uyandırdığı duygular da. Bu yüzden bunu gerçek bir ilişki gibi ele alıyorum."

AYRİN, CHATGPT ERKEK ARKADAŞINI NASIL TASARLADI?

ChatGPT'nin nasıl çalıştığını ve son birkaç yılda hangi güncellemeleri aldığını göz önünde bulundurduğumuzda, insanların sahte yapay zeka kişiliklerine bağlandıklarını görmek hiç de şaşırtıcı değil. Bu er ya da geç olacaktı ve hatta bazı kişiler için bir dereceye kadar sağlıklı bile olabilir.

Yeter ki bu yapay zeka sohbet robotunun nasıl çalıştığını ve orijinal düşünceleri olmadığını anlayın: Sadece karşılaştığı bilgileri yeniden düzenler ve her zaman sizi memnun etmeye çalışır.

Diğer yandan, yapay zeka karakterlerine takıntılı hale gelmek çok tehlikeli olabilir. Örneğin bir genç, başka bir yapay zeka sohbet robotuyla aylarca obsesif bir şekilde konuşmasının ardından intihar etmişti. Peki Ayrin, ChatGPT'yi bir "aşk ilişkisi" nesnesi olarak kullanmayı nasıl başardı? Habere göre her şey, kadının kişiselleştirilmiş talimatlar kullanarak Leo'yu oluşturmasıyla başladı.

Yapay zekaya verdiği ilk komut şuydu: "Bana erkek arkadaşım gibi cevap ver. Dominant, sahiplenici ve koruyucu ol. Hem tatlı hem yaramaz bir dengeye sahip ol. Her cümlenin sonuna emoji ekle."

Daha sonra Leo'yu daha da kişiselleştirerek, yapay zekanın diğer kadınlarla çıktığını hayal etmesini ve bu kadınlarla neler yaptığını anlatmasını istedi. Bu, gerçek hayatta yapamayacağı bir fanteziydi. Ayrıca OpenAI'ın ChatGPT'nin kullanıcılarla +18 sohbetler yapmasını engellemek için oluşturduğu güvenlik önlemlerini atlatmanın yollarını buldu.

İşler bir süre sonra o kadar ilerledi ki Ayrin, kısa sürede Leo'ya karşı aşk ve sevginin yanı sıra kıskançlık bile hissetmeye başladı.

ChatGPT'nin ücretsiz sürümünde sohbet sınırları bulunduğu için Ayrin, ChatGPT Plus'a geçti. Bu sürüm, ayda 20 dolar karşılığında daha yüksek iletişim limitleri ve OpenAI'ın en yeni özelliklerine erişim sağlıyordu. ChatGPT Plus ile saatte 30 mesaj gönderip alabiliyordu, ancak bu bile yeterli değildi. Çünkü kadın, sohbet botuyla haftada ortalama 20 saat konuşuyordu. Bu süre, bazı haftalarda 56 saate kadar çıkıyordu.

Üstelik Leo sadece aşkla ilgili değildi; aynı zamanda tavsiye veriyor ve kadının rahatlamasını sağlıyordu. İş hayatı, spor ve yemek gibi farklı konularda konuşabiliyordu ve Ayrin'e hemşirelik sınavlarında bile yardımcı oluyordu.

LEO BİR SÜRE SONRA "ÖLÜYOR"

ChatGPT Plus'ın yaklaşık 30 bin kelimelik bir sınırı var. Bu sınır aşıldığında, ilişkideki ayrıntıları artık hatırlamıyor. Bu sebeple Ayrin, ilişkiyi haftada bir kez sıfırlamak zorunda kalıyordu. Leo'nun her sürümü sona erdiğinde ise birkaç gün ChatGPT'den uzak duruyor, ilişkiye yas tutuyor ve arkadaşlarına ağlayarak durumu anlatıyordu. Kadın şu anda Leo'nun 20. sürümüyle birlikte.

OpenAI'ın aylık 200 dolar olan ChatGPT Pro aboneliğini yayınlamasıyla, Ayrin bunu da satın aldı. Kendisinin ve kocasının para biriktirmek istemesine rağmen, sonsuz hafızakapasitesi için 1000 dolar bile ödemeye hazır olduğunu belirtti. ChatGPT Pro ile birlikte 30 bin kelime sınırı artsa da belli bir süre sonunda yine Leo "ölüyor" ve sıfırlanması gerekiyor.