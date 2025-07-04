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 | Ömer Faruk Dogan

Depremleri tetikleyen yeni tehlike ortaya çıktı! Bilim insanları bile şokta

İsviçreli ve Fransız bilim insanlarının ortaklaşa yürüttüğü araştırma, iklim değişikliğinin yalnızca sıcak hava dalgaları ve eriyen buzullarla sınırlı kalmadığını ortaya koydu. İklim değişikliğinin depremi bile tetiklediği ortaya çıktı.

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Depremleri tetikleyen yeni tehlike ortaya çıktı! Bilim insanları bile şokta
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 11:33

İsviçreli araştırmacılara göre eriyen , Mont Blanc masifi altında deprem faaliyetlerini artırıyor. Swissinfo.ch'nin haberine göre, araştırma, ile yerel deprem riski arasında doğrudan bir bağlantının kanıtlandığı ilk örnek olma özelliğini taşıyor.

Kanıtlar, Mont Blanc masifinin bir parçası olan Grandes Jorasses dağ silsilesinden geliyor. Sismoloji Servisi (SED) çarşamba günü yaptığı açıklamada, şimdiye kadar Grandes Jorasses altında yalnızca münferit depremlerin kaydedildiğini belirtti.

Ancak 2015 sonbaharından bu yana burada açık şekilde belirgin ve sürekli bir dizisinin aktif olduğu bildirildi.

Depremleri tetikleyen yeni tehlike ortaya çıktı! Bilim insanları bile şokta

2015'TEN BERİ RİSK 10 KAT ARTTI

Araştırmacılar, 2015'ten bu yana genel deprem riskinin önceki döneme kıyasla on kat arttığını yazdı. Depremlerin belirgin bir mevsimsel desen izlediği ve özellikle sonbaharda daha sık meydana geldiği dikkat çekiyor.

Sonbahardan bahara kadar süren soğuk dönemde, kısa vadeli deprem riski (yani önümüzdeki 24 saat içinde 3 büyüklüğünde veya daha büyük bir depremin meydana gelme olasılığı) 2015'ten bu yana 10 bin kat artmış durumda.

İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü ETH Zürih bünyesindeki SED, Fransa'nın Montpellier kentindeki Jeolojik ve Madencilik Araştırmaları Bürosu (BRGM) ve Grenoble'daki Yer Bilimleri Enstitüsü araştırmacıları, bu olguyu yeni çalışmalarında inceledi.

Sonuç: Suçlu iklim değişikliği.

Bu bölgelerdeki sıcak hava dalgaları, donmuş toprakları çözüyor ve buzulların erimesini hızlandırıyor. Bunun sonucunda kaya düşmeleri artıyor. Bu da eriyen suyun yeraltına sızma yollarını değiştiriyor. Bu durum da gözenek suyu basıncını derin kaya katmanlarına kadar etkiliyor ve yer altındaki gerilim koşullarını değiştiriyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

İklim değişikliği gerçekten depreme neden olabilir mi?
Son araştırmalar, eriyen buzulların ve çözülen donmuş toprakların yer altı basıncını ve gerilim dengelerini bozarak küçük ve orta şiddette depremleri tetikleyebileceğini ortaya koydu.
ETİKETLER
#deprem
#isviçre
#iklim değişikliği
#kaya düşmesi
#buzullar
#Mont Blanc
#Mont Blanc
#Grandes Jorasses
#Yeraltı Suyu
#Teknoloji
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