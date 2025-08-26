Menü Kapat
TGRT Haber
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Dünya'dan 430 ışık yılı uzakta Jüpiter benzeri bir gezegen bulundu

Dünya'dan 430 ışık yılı uzaklıkta, Jüpiter benzeri yeni bir gezegen keşfedildi. Astronomlar, dev gezegene "WISPIT 2b" adını verdi.

Dünya'dan 430 ışık yılı uzakta Jüpiter benzeri bir gezegen bulundu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 17:30
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
saat ikonu 17:30

Dünya'dan 430 ışık yılı uzaklıkta, Jüpiter benzeri yeni bir gezegen keşfedildi. Genç bir yıldızın yörüngesinde dönen gezegen, astronomlar tarafından gözlemlendi.

"Earth.com" sitesinin haberine göre, Hollanda'daki Leiden Üniversitesi, İrlanda'daki Galway Üniversitesi ve ABD'deki Arizona Üniversitesinden bilim insanlarının öncülüğünde yürütülen araştırmada tespit edilen yeni gezegene "WISPIT 2b" adını verdi.

Dünya'dan 430 ışık yılı uzakta Jüpiter benzeri bir gezegen bulundu

GEZEGENE "WISPIT 2B" ADI VERİLDİ

Astronomlar, söz konusu keşfi, Şili'nin Atacama Çölü'nde bulunan Avrupa Güney Gözlemevi'ne (ESO) ait Çok Büyük Teleskop (VLT) ile gerçekleştirdi. Gökbilimciler, "WISPIT 2b" adı verilen gezegenin Dünya'dan yaklaşık 430 ışık yılı uzaklıkta bulunduğuna işaret ederek, Jüpiter büyüklüğünde bir gaz devi halinde ve yaklaşık beş milyon yaşında olduğunu tahmin ediyor.

Dünya'dan 430 ışık yılı uzakta Jüpiter benzeri bir gezegen bulundu

Galway Üniversitesi Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi ve araştırmanın yazarlarından Christian Ginski, keşfe dair yaptığı açıklamada, genç yıldızları çok kısa süreli gözlemlerle tarayarak yanlarında bir gezegen ışığı görülebilir mi diye incelediklerini ve bu yıldızda beklenmedik şekilde çok halkalı bir toz diski keşfettiklerini aktardı.

Dünya'dan 430 ışık yılı uzakta Jüpiter benzeri bir gezegen bulundu

Ginski, ilerleyen çalışmalarda, "WISPIT 2b"nin Güneş'in ilk formlarına benzeyen genç bir yıldızı çevreleyen toz diski içinde olduğuna inandıklarını kaydetti.

Çalışmanın bulguları, "Astrophysical Journal Letters" dergisinde yayımlandı.

