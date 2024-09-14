Dünya'ya sürpriz ziyaret: Aya geçici süreliğine 'yol arkadaşı' geliyor

14 Eylül 2024 14:27 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 14:28

Dünya şu anda bir uyduya sahip. Ancak bu durum yakında değişecek. Geçici süreliğine de olsa ikinci bir "mini ay", gezegenin etrafını sarmaya başlayacak. Peki nadiren gerçekleşen bu olayın bilimsel açıklaması nedir?

Dünya, 2024 Eylül ayının sonunda nadir görülen bir astronomik olayla karşı karşıya kalacak: Geçici bir mini ay! "2024 PT5" adı verilen bir asteroid, 29 Eylül 2024'te Dünya'nın yerçekimi tarafından yakalanacak ve yaklaşık iki ay boyunca gezegenin etrafında bir mini ay gibi hareket edecek.

2024 PT5: YENİ MİNİ AYIMIZ

2024 PT5, 7 Ağustos 2024 tarihinde astronomlar tarafından keşfedildi. Çapı yaklaşık 10 metre olan bu küçük asteroid, Dünya'nın yerçekimi tarafından yakalanıp bir süreliğine gezegenimizin etrafında dönecek. Bu süreçte tam bir yörüngeyi tamamlamayacak ve 25 Kasım 2024 tarihinde yeniden Dünya'nın çekiminden kurtulup Güneş'in etrafındaki normal yörüngesine geri dönecek.

2024 PT5'in geçici olarak yakalanmasının temel nedeni, düşük hızı ve Dünya'ya yakın geçişi. Amerikan Astronomi Topluluğu tarafından yayımlanan bir makalede, "Yakın Dünya cisimleri (NEO'lar), Dünya etrafında bir tur tamamlamadan, yer merkezli enerjilerinin saatlerce, günlerce veya aylarca negatif hale geldiği mini ay olaylarına maruz kalabilirler." ifadesi yer alıyor.

MİNİ AYI GÖZLEMLEMEK MÜMKÜN MÜ?

Asteroid 2024 PT5, Dünya'nınkine benzer yörüngeleri olan Dünya'ya yakın nesneler koleksiyonunun bir parçası olarak biliniyor. Ne yazık ki, 2024 PT5 çıplak gözle veya amatör teleskoplarla gözlemlenemeyecek kadar sönük bir asteroid. Yalnızca ileri teknolojiye sahip gözlemevleri tarafından gözlemlenebilecek.

DÜNYA DAHA ÖNCE DE MİNİ AYLARA SAHİP OLDU

2024 PT5, Dünya'nın geçici bir mini ay kazandığı ilk olay değil. 1981 ve 2022 yıllarında Dünya'nın etrafında kısa süreliğine dönen 2022 NX1 asteroidi de mini ay örneklerinden biriydi. Bu tür olaylar nadiren de olsa yaşanabiliyor.