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 | Ömer Faruk Dogan

Elektriksiz çalışan buzdolabı geliştirildi! Tuz kullanarak soğutuyor

Hindistan'ın Indore kentinden üç genç, tuzun suyla etkileşimiyle çevresinden ısı emen endotermik tepkimeler kullanarak, elektrik gerektirmeden çalışan bir mini buzdolabı geliştirdi.

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Elektriksiz çalışan buzdolabı geliştirildi! Tuz kullanarak soğutuyor
KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
29.04.2025
saat ikonu 17:36
|
GÜNCELLEME:
29.04.2025
saat ikonu 17:36

Hindistan'ın Indore kentinden üç genç, elektrik kullanmadan çalışan, tuzdan yararlanarak soğukluk üreten mini bir buzdolabı geliştirdi. Thermavault adını verdikleri cihaz, elektrik şebekesine erişimi olmayan kırsal bölgelerde aşıların, organların ve diğer tıbbi malzemelerin taşınmasını kolaylaştırmak amacıyla tasarlandı.

12 BİN 500 DOLAR KAZANDILAR

Üç genç, bu cihazla birlikte Asya Bölge kategorisinde 2025 Dünya Ödülü (Premio de la Tierra) kazandılar ve 12 bin 500 dolarlık bir para ödülüne layık görüldüler.

Ayrıca COVID-19 pandemisi sırasında bu tür bölgelere aşı, gıda ve temel malzeme taşınmasında yaşanan sıkıntılara bizzat tanık olmalarının onları bu konuda harekete geçirdiğini belirttiler.

Thermavault'un sistemi, iyi bilinen bir fiziksel ilkeye dayanıyor: Bazı tuzlar, suda çözündüklerinde çevrelerinden ısı emerler. Bu endergonik tepkime, çevredeki suyu soğutur ve bu da ilaçlar ile diğer hassas ürünleri düşük sıcaklıkta korumak için kullanılabilir.

Ekip, web sitelerinde projeyi şu ifadelerle özetledi:

"Tuz bazlı endotermik tepkimeler (yeniden kullanılabilir ve sürdürülebilir) kullanarak elektrik gerektirmeyen bir soğutma ünitesi oluşturuyoruz. Bu sayede termokol (strafor) atıklarının, enerji eşitsizliğinin ve özellikle aşılar için yetersiz soğutmanın" oluşturduğu sorunlara çözüm bulmuş oluyoruz."

Ancak doğru tuz türünü bulana kadar, 15 farklı tuz çeşidini teorik soğutma kapasitelerine göre incelediler.

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Sıkça Sorulan Sorular

Thermavault nedir ve nasıl çalışır?
Thermavault, elektrik kullanmadan soğutma sağlayan bir mini buzdolabıdır. Sistem, belirli tuzların suda çözünürken çevreden ısı emmesi prensibine dayanır.
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#Teknoloji
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