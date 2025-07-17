Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Facebook'tan 5 bin euro kazandı! Herkes aynı gerekçeyle dava açabilir

Almanya'da yaşayan André Fricke, Facebook'un ana şirketi Meta'ya karşı zafer elde etti. Fricke, Meta'nın gizli bir şekilde kullanıcı verilerini toplamak için kullandığı "Facebook Pikseli" aracıyla veri güvenliğini ihlal ettiğini iddia etti ve mahkeme tarafından haklı bulunarak 5 bin euro tazminat kazandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 16:13
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 16:17

Almanya'nın Saksonya eyaletine bağlı Leipzig kentinde yaşayan André Fricke isimli bir kullanıcı, birçok kişinin imkansız olarak gördüğü bir başarıya imza attı: 41 yaşındaki Fricke, Facebook'un ana şirketi Meta aleyhine açtığı '' davasında mahkeme tarafından haklı bulundu ve 5 bin euro tazminat kazandı.

FACEBOOK KULLANICILARINI GİZLİCE TAKİP EDİYORMUŞ

André Fricke, 'yı, internet siteleri ve uygulamalarına yerleştirilen gizli bir "Facebook Pikseli" aracılığıyla kullanıcılarını takip etmek ile suçladı. Bu piksel sayesinde şirketin, kullanıcılarının hangi sayfaları ziyaret ettiğini ve internet üzerindeki hareketlerini takip edebildiğini savundu.

Ayrıca yöntemin, Meta'nın Facebook kullanıcılarına tamamen kişiselleştirilmiş reklamlar sunma imkanı tanıdığı ve şirketin yıllık gelirinin büyük bir kısmını bu şekilde kazandığı öne sürüldü.

Almanya merkezli Focus.de'nin haberine göre, Leipzig Bölge Mahkemesi Beşinci Hukuk Dairesi, bu uygulamanın, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü'nün (GDPR) 82. maddesine göre "ciddi bir veri koruma ihlali" olduğuna hükmetti ve Fricke'ye 5 bin euro tazminat ödenmesine karar verdi.

TÜM FACEBOOK KULLANICILARINI ETKİLEYEBİLİR

Mahkemeye göre "Facebook Pikseli" yöntemi, platformdan çıkış yapsalar bile tüm kullanıcıların verilerini toplayabiliyor. Hatta kullanıcının Facebook hesabı varsa, Meta büyük olasılıkla internet aramalarının çoğunu kaydetmiş oluyor. Bu bağlamda da hemen her herkesin André Fricke ile aynı nedenle dava açabileceği ifade ediliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Instagram, WhatsApp ve Facebook dile geliyor! Kullanıcıları ile konuşacaklar
Meta yapay zeka yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor

Sıkça Sorulan Sorular

"Facebook Pikseli" nedir ve nasıl çalışır?
"Facebook Pikseli"nin, internet sitelerinde gizlice kullanılan bir izleme aracı olduğu iddia ediliyor. Kullanıcıların ziyaret ettiği sayfalar, tıkladıkları bağlantılar ve yaptıkları diğer hareketlerin kaydedildiği ve bu verilerin, Meta'nın kullanıcılarına kişiselleştirilmiş reklamlar sunmasına olanak tanıdığı belirtiliyor.
ETİKETLER
#meta
#veri ihlali
#Facebook
#Gdpr
#Dijital Reklamcılık
#Mahkûmiyet
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.