Facebook'tan 5 bin euro kazandı! Herkes aynı gerekçeyle dava açabilir

Almanya'nın Saksonya eyaletine bağlı Leipzig kentinde yaşayan André Fricke isimli bir kullanıcı, birçok kişinin imkansız olarak gördüğü bir başarıya imza attı: 41 yaşındaki Fricke, Facebook'un ana şirketi Meta aleyhine açtığı 'veri ihlali' davasında mahkeme tarafından haklı bulundu ve 5 bin euro tazminat kazandı.

FACEBOOK KULLANICILARINI GİZLİCE TAKİP EDİYORMUŞ

André Fricke, Meta'yı, internet siteleri ve uygulamalarına yerleştirilen gizli bir "Facebook Pikseli" aracılığıyla kullanıcılarını takip etmek ile suçladı. Bu piksel sayesinde şirketin, kullanıcılarının hangi sayfaları ziyaret ettiğini ve internet üzerindeki hareketlerini takip edebildiğini savundu.

Ayrıca yöntemin, Meta'nın Facebook kullanıcılarına tamamen kişiselleştirilmiş reklamlar sunma imkanı tanıdığı ve şirketin yıllık gelirinin büyük bir kısmını bu şekilde kazandığı öne sürüldü.

Almanya merkezli Focus.de'nin haberine göre, Leipzig Bölge Mahkemesi Beşinci Hukuk Dairesi, bu uygulamanın, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü'nün (GDPR) 82. maddesine göre "ciddi bir veri koruma ihlali" olduğuna hükmetti ve Fricke'ye 5 bin euro tazminat ödenmesine karar verdi.

TÜM FACEBOOK KULLANICILARINI ETKİLEYEBİLİR

Mahkemeye göre "Facebook Pikseli" yöntemi, platformdan çıkış yapsalar bile tüm kullanıcıların verilerini toplayabiliyor. Hatta kullanıcının Facebook hesabı varsa, Meta büyük olasılıkla internet aramalarının çoğunu kaydetmiş oluyor. Bu bağlamda da hemen her herkesin André Fricke ile aynı nedenle dava açabileceği ifade ediliyor.