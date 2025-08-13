Football Manager ne zaman çıkacak? İlk tanıtım fragmanı yayınlandı

Sports Interactive ve SEGA, geçtiğimiz aylarda çıkarmayı planladıkları Football Manager 25'in iptalinin ardından, futbol menajerliği serisinin bir sonraki halkası olan Football Manager 26'a dair ilk detayları paylaştı. Yeni oyunun tanıtımı ilk kez paylaşıldı.

Football Manager 25'in iptal edilmesinin ardından, oyuncular yeni sürüm için büyük bir merak içerisindeydi. Yeni motorla birlikte daha hızlı ve akıcı maç deneyimleri sunması beklenen FM 26 tanıtım fragmanı, çıkış tarihi açıklanmadan paylaşıldı.

FOOTBALL MANAGER 26'DAN İLK TANITIM

Fragmanda, yeni maç motorunun nasıl çalıştığına dair ipuçları verilmiş olsa da, detaylı tanıtım için oyuncular bir sonraki fragmanı beklemek zorunda kalacaklar.

https://www.youtube.com/watch?v=xc_0Fh80qqk

SEGA'ya göre FM 26, "oyuncuları, şimdiye kadarki en sürükleyici ve görsel açıdan zengin Football Manager deneyimiyle futbol kaderlerini belirleyecekleri bir yolculuğa çıkaracak".

FOOTBALL MANAGER 25 NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Football Manager 25'in iptal edilmesinin ardında, oyun geliştiricisi Sports Interactive'in büyük bir motor değişikliği yapma kararı yatıyordu. FM 25 iki kez ertelenmiş ve sonunda oyun geliştiricilerinin, yeni Football Manager sürümüne odaklanabilmek adına iptal edilmesine karar verilmişti.

Oyun ekibi, Football Manager serisinin grafikleri ve oyun deneyimini bir üst seviyeye taşımak için kendi oyun motorlarından vazgeçip, endüstrinin önde gelen motorlarından biri olan Unity'ye geçmeye karar verdi. Ancak geçiş süreci beklenenden daha sancılı oldu ve bu da FM 25'in iptal edilmesiyle sonuçlandı.

FM 26 NE ZAMAN ÇIKACAK?

SEGA, Football Manager çıkış tarihi konusuna değinmedi. Ancak bu bilginin de önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.