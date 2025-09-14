Menü Kapat
26°
Teknoloji
Editor
 Murat Makas

Galaxy S23 sahiplerine kötü haber: Önemli Galaxy AI özelliği gelmeyecek

Samsung'un Ekim ayında yayınlaması beklenen One UI 8 güncellemesi, Galaxy S23 kullanıcılarını hayal kırıklığına uğrattı.

Galaxy S23 sahiplerine kötü haber: Önemli Galaxy AI özelliği gelmeyecek
Murat Makas
14.09.2025
14.09.2025
, Galaxy S23 serisi için One UI 8 güncellemesinin beta dağıtımına başladı. Ancak kullanıcılar, beklenen Galaxy özelliklerinden biri olan Now Brief’in cihazlarında olmadığını fark etti. İlk başta bunun geçici olduğu ve ikinci beta sürümünde ekleneceği düşünülüyordu. Fakat ikinci sürümde de özelliğin eklenmemesi, umutları boşa çıkardı.

Galaxy S23 sahiplerine kötü haber: Önemli Galaxy AI özelliği gelmeyecek

SADECE S24 VE S25 SAHİPLERİNE SUNULACAK

Kaynaklara göre Now Brief özelliği artık kesin olarak serisine gelmeyecek. Bu özellik, ve yeni Galaxy S25 serilerinde kullanılabilecek. Now Brief, telefondaki Samsung ve Google uygulamalarını tarayarak toplantılar, yolculuk planları ve buluşmalar gibi bilgileri toparlıyor ve her sabah kullanıcıya özet bir brifing sunuyor.

