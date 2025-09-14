Galaxy S23 sahiplerine kötü haber: Önemli Galaxy AI özelliği gelmeyecek

Samsung, Galaxy S23 serisi için One UI 8 güncellemesinin beta dağıtımına başladı. Ancak kullanıcılar, beklenen Galaxy AI özelliklerinden biri olan Now Brief’in cihazlarında olmadığını fark etti. İlk başta bunun geçici olduğu ve ikinci beta sürümünde ekleneceği düşünülüyordu. Fakat ikinci sürümde de özelliğin eklenmemesi, umutları boşa çıkardı.

SADECE S24 VE S25 SAHİPLERİNE SUNULACAK

Kaynaklara göre Now Brief özelliği artık kesin olarak Galaxy S23 serisine gelmeyecek. Bu özellik, Galaxy S24 ve yeni Galaxy S25 serilerinde kullanılabilecek. Now Brief, telefondaki Samsung ve Google uygulamalarını tarayarak toplantılar, yolculuk planları ve buluşmalar gibi bilgileri toparlıyor ve her sabah kullanıcıya özet bir brifing sunuyor.