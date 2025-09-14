Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Samsung, Android cihazlarda kritik bir güvenlik açığını kapattı

Samsung Android 13 ve üzeri cihazlarını hedef alan kritik bir güvenlik açığını giderdi. Açığı WhatsApp'ın güvenlik ekipleri Samsung'a bildirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Samsung, Android cihazlarda kritik bir güvenlik açığını kapattı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
14.09.2025
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
14.09.2025
saat ikonu 09:43

Samsung, ve üzeri sürümlerini kullanan cihazları hedef alan kritik bir güvenlik açığını kapattığını duyurdu. Bleeping Computer sitesinin haberine göre, CVE-2025-21043 olarak kayıtlara geçen açık, saldırganlara akıllı telefonlara uzaktan kötü amaçlı kod yerleştirme imkanı tanıyordu.

Söz konusu güvenlik problemi, Quramsoft tarafından geliştirilen kapalı kaynaklı libimagecodec.quram.so görüntü kütüphanesinde keşfedildi ve 13 Ağustos'ta Meta ile güvenlik ekipleri tarafından bildirildi.

Samsung, Android cihazlarda kritik bir güvenlik açığını kapattı

WHATSAPP KULLANICILARI HEDEF ALINDI

'un yayınladığı notta, hatanın bellek sınırlarının dışına yazma (out-of-bounds write) zafiyetinden kaynaklandığı ve aktif olarak istismar edildiğinin doğrulandığı belirtildi. Şirket, son güvenlik güncellemesiyle problemin giderildiğini açıkladı. Ancak saldırıların hangi uygulamalar üzerinden yürütüldüğüne dair ayrıntı paylaşmadı.

Samsung, Android cihazlarda kritik bir güvenlik açığını kapattı

Uzmanlar, saldırıların yalnızca WhatsApp kullanıcılarını hedef almış olabileceğini fakat aynı kütüphaneyi kullanan diğer anlık mesajlaşma uygulamalarının da potansiyel risk altında bulunduğunu vurguluyor. Kullanıcılara, cihazlarını derhal güncellemeleri ve güvenlik yamalarını geciktirmeden yüklemeleri tavsiye ediliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Samsung S26 ne zaman çıkacak? Teknik özellikleri ortaya çıktı
Android dünyasında bir devir sona erdi: Efsanevi uygulama Nova Launcher kapatılıyor
ETİKETLER
#samsung
#whatsapp
#güvenlik açığı
#güvenlik güncellemesi
#android 13
#Cve-2025-21043
#Akıllı Telefonlar
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.