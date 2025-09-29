Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

GE Aerospace hipersonik uçuş için katı yakıtlı ramjet motorunu test etti

GE Aerospace’in geliştirdiği katı yakıtlı ramjet motoru, hareketli parça kullanmadan hipersonik hızlara ulaşarak hem havacılıkta devrim hem de savunma sistemlerinde köklü değişim vaat ediyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
29.09.2025
saat ikonu 09:51
|
GÜNCELLEME:
29.09.2025
saat ikonu 09:51

GE Aerospace tarafından geliştirilen ve Atmospheric Test of Launched Airbreathing System (ATLAS) adı verilen yeni sistem katı yakıtlı ramjet motoru sayesinde ilk kez uçuşta denendi. Sistemin en büyük özelliği: hiçbir hareketli parçası bulunmamasına rağmen bir hava aracının hızını Mach 5'in ötesine taşıyabilmesi.

Hipersonik füzeler, ses hızının beş katından daha yüksek süratlere ulaşarak savaş alanında köklü bir değişim vadederken sivil havacılıkta da devrim yapabilir. Örneğin dünyanın bir ucundaki Londra'dan öbür ucundaki Sidney'e uçmak normalde 22 saatten fazla süren yorucu bir yolculuk yerine birkaç saatte tamamlanması mümkün.

GE Aerospace hipersonik uçuş için katı yakıtlı ramjet motorunu test etti

SAVUNMA SİSTEMLERİNDEN KAÇABİLİYOR

Askeri alanda ise mevcut hava savunmalarını geçersiz kılma potansiyeli, stratejik dengeleri kökten değiştirecek ölçüde büyük. Çünkü hipersonik araçlar, savunma sistemleri tepki vermeden önce hedefi çoktan geride bırakabilecek hızlara erişebiliyor.

Teknolojinin en kritik aşaması, aracın hipersonik menzile çıkarılması. Bir kez o hıza ulaşıldığında araç, ya kendi motoruyla seyir yapabiliyor ya da Mach 5'in üzerinde süzülen bir platform gibi ilerleyebiliyor. ATLAS programı, bu eşiği aşabilmek için Katı Yakıtlı Ramjet (SFRJ) teknolojisini merkeze aldı.

GE Aerospace hipersonik uçuş için katı yakıtlı ramjet motorunu test etti

Ramjet motorlarının çalışma prensibi ise farklı. İçine bakıldığında yalnızca boş bir tüp göze çarpıyor. Yerde çalıştırıldığında yakıt püskürse bile herhangi bir tepki alınamıyor. Çünkü ramjet, geleneksel jet motorlarından farklı bir mantığa dayanıyor.

Ticari yolcu uçaklarında kullanılan jet motorları, fanlar ve türbinler yardımıyla havayı sıkıştırıyor, yakıtla karıştırıyor ve yanma odasında ateşleyerek itki oluşturuyor. Ramjet motorları ise aynı işi tek bir farkla gerçekleştiriyor: Hiçbir hareketli parça kullanmıyor. Yüksek hızda ilerleyen aracın oluşturduğu basınç havayı kendiliğinden sıkıştırıyor ve ısıtıyor.

GE Aerospace hipersonik uçuş için katı yakıtlı ramjet motorunu test etti

Fakat buradaki mühendislik zorluğu: aşırı ısınmayı kontrol altına almak. Çünkü hava, motor girişinde yavaşlatılmazsa oluşan ısı motoru eritecek kadar yüksek olabiliyor.

Basit ve hafif tasarımıyla ramjet motorları süpersonik uçuşlar için ideal olsa da tamamen hareketsiz olduklarını söylemek yanıltıcı. Sıvı yakıtı yanma odasına ileten bileşenler bulunuyor. GE Aerospace'in geliştirdiği yeni yaklaşım, sıvı yakıtı da ortadan kaldırıyor.

Yanma odasının iç yüzeyi, kauçuğu andıran katı hidrokarbon yakıtla kaplanıyor. Oksijen taşıyan katı roket yakıtı gibi değil; yalnızca yakıt var ve yanma için gerekli oksijen dışarıdan gelen havadan sağlanıyor. Yakıt yandıkça yüzey aşınıyor ve alttaki taze katman yanmaya devam ediyor.

GE Aerospace hipersonik uçuş için katı yakıtlı ramjet motorunu test etti

ATLAS uçuş testleri için motor, Mach 2.2 hızına ulaşabilen bir F-104 Starfighter'a monte edildi. Gerçek uçuş koşullarında yapılan denemeler, rüzgar tünellerinin sağlayamadığı titreşimler ve ısıl gerilimler gibi faktörleri inceleme imkanı sundu. Test sırasında motor ateşlenmedi çünkü amaç yalnızca aerodinamik verileri toplamak ve koşulları gözlemlemekti.

Gerçek ateşleme, ilerleyen aşamalarda yapılacak serbest uçuş denemelerine bırakıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye’den tarihi hamle! KAAN savaş uçağının yanına hem F-35 hem de Eurofighter
Türkiye'nin ikinci uçak gemisinde son durum! Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD dönüşü cevap verdi
ETİKETLER
#hipersonik füze
#Ramjet
#Ge Aerospace
#Atlas
#Savunma Sistemleri
#Katı Yakıt
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.