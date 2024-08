Google'ın yazıyı fotoğrafa çeviren yapay zekası Imagen 3 herkese açıldı

/ Kaynak: The Verge

20 Ağustos 2024 09:18 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 09:19

Google, yapay zekalı metinden görsel üretme aracı Imagen 3'ü herkese açık hale getirdi. "AI Test Kitchen" bölümünden erişebileceğiniz araç, Google'ın önceki modellerine kıyasla daha iyi ayrıntı ve daha zengin aydınlatma içeren görüntüler oluşturabiliyor.

Google, güncellenmiş Imagen 3 aracını ilk olarak mayıs ayındaki I/O etkinliğinde duyurmuştu. Ancak şu ana kadar sınırlı sayıda kullanıcı erişebiliyordu. Yazılım, geçtiğimiz haftadan itibaren Vertex AI platformu aracılığıyla genel kullanıma sunuldu.

Diğer yapay zeka görüntü oluşturucuları gibi Imagen 3 de sorunuza göre ayrıntılı görüntüler oluşturabiliyor. Ayrıca belirli bir kısmı vurgulayarak ve neyi değiştirmek istediğinizi açıklayarak oluşturmuş olduğunuz görüntüyü düzenleyebiliyorsunuz.

HER FOTOĞRAFI ÜRETMİYOR

Imagen 3, piyasadaki diğer görsel üretme araçlarında da olduğu gibi bazı sınırlamalara sahip. Örneğin Taylor Swift gibi ünlüleri oluşturmayı reddediyor, silah fotoğrafları da yapmıyor. Aynı şey telif hakkıyla korunan karakterler için de geçerli.

Ancak bu sınırlamaları oluşturmak istediğiniz telif hakkıyla korunan karakterin tipini ve nasıl görünmesini istediğinizi tanımlayarak aşmanız mümkün. Örneğin teknoloji sitesi The Verge, Sonic the Hedgehog ve Mario'ya çok benzeyen görüntüler oluşturmayı başarmış. Ayrıca Apple, Macy's, Hershey's ve hatta Google gibi şirketlere ait logolar da üretebilenler olmuş.

IMAGEN 3 NASIL KULLANILIR?

Imagen 3'ü Google'ın resmi web sitesini ziyaret ederek kullanabilirsiniz. DeepMind'da bulunan "Try it on ImageFX" seçeneğine tıklayıp Google hesabınızla giriş yaptıktan sonra araç karşınıza çıkıyor.

Araç, bir metin kutusu ve birkaç parametre seçeneği sunan basit bir arayüzle açılıyor. İstediğiniz görüntüyü betimleyen bir metin yazdıktan sonra, kısa süre içinde görsel oluşuyor.

IMAGEN 3 NEDİR?

Google Imagen 3, Google'ın geliştirdiği, yazıları yüksek kaliteli ve gerçekçi görüntülere dönüştürebilen bir yapay zeka modeli olup, bu araç ile birlikte kullanıcılar her sahneyi, karakteri veya nesneyi birkaç kelime yazarak görselleştirebiliyor.

Şimdilik İngilizce komutları algılayabilen uygulamanın, yakında Türkçe dil desteği de kazanması bekleniyor.