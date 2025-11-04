GTA Türkiye çıkacak mı? Rockstar Games'in kurucusu noktayı koydu

Rockstar Games'in efsanevi açık dünya serisi Grand Theft Auto, kuruluşundan bu yana Amerika merkezli oldu. Ancak serinin, bir görev paketi dışında neden Amerika dışındaki bir şehirde geçmediği sorusu, stüdyonun kurucu ortağı ve eski baş yazarı Dan Houser tarafından net bir cevap açıklandı: Oyunun özünde "Amerikan ruhu" yatıyor.

Dan Houser, GTA serisinin 26 yıllık tarihinde sadece bir kez Londra'da geçtiğini hatırlatarak, oyunun mizahının ve aksiyonunun Amerika'daki yaşam ve kültürle iç içe olduğunu vurguladı.

'GTA 6 TÜRKİYE' ÇIKMAYACAK

Houser, Lex Fridman ile yaptığı bir sohbette, serinin Amerika'ya olan bu güçlü bağlılığını detaylandırdı. Eski yönetici, PS1 döneminde Londra'da geçen "GTA London" adında küçük ve eğlenceli bir görev paketi hazırladıklarını hatırlattı.

Ancak serinin neden kalıcı olarak Londra'ya ya da başka bir Amerika dışındaki ülkeye taşınmadığı sorulduğunda, stüdyonun kararlılığını şöyle açıkladı: "Serinin içinde o kadar çok Amerikan unsuru vardı ki, bunu Londra’da veya başka bir yerde aynı şekilde çalıştırmak gerçekten zor olurdu."

Houser, oyunun "büyük, abartılı karakterlere" ve "silahlara" ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Rockstar'ın New York veya Miami'nin abartılı versiyonları olan Liberty City ve Vice City'de tüm bu ögeleri kolaylıkla bulabildiğinin altını çizdi.

Serinin özünün, Amerikan siyasetine, yolsuzluğa, tüketim kültürüne ve medyaya yönelik hicivle beslendiğini belirten Houser, oyunun başka bir coğrafyada aynı etkiyi yapamayacağını düşündüklerini ifade etti.

Houser'ın açıklamasından da anlaşıldığı üzere GTA Türkiye ya da ABD dışındaki bir ülkede geçmeyecek.