TGRT Haber
Hava Durumu
19°
Editor
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

GTA Türkiye çıkacak mı? Rockstar Games'in kurucusu noktayı koydu

GTA Türkiye modları oyuncular tarafından sıkça kullanılıyor olsa da ülkemizde geçen resmi bir GTA oyunun yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Rockstar Games kurucu ortağı Dan Houser'dan önemli bir açıklama geldi.

'in efsanevi açık dünya serisi Grand Theft Auto, kuruluşundan bu yana merkezli oldu. Ancak serinin, bir görev paketi dışında neden Amerika dışındaki bir şehirde geçmediği sorusu, stüdyonun kurucu ortağı ve eski baş yazarı Dan Houser tarafından net bir cevap açıklandı: Oyunun özünde "Amerikan ruhu" yatıyor.

Dan Houser, GTA serisinin 26 yıllık tarihinde sadece bir kez Londra'da geçtiğini hatırlatarak, oyunun mizahının ve aksiyonunun Amerika'daki yaşam ve kültürle iç içe olduğunu vurguladı.

GTA Türkiye çıkacak mı? Rockstar Games'in kurucusu noktayı koydu

'GTA 6 TÜRKİYE' ÇIKMAYACAK

Houser, Lex Fridman ile yaptığı bir sohbette, serinin Amerika'ya olan bu güçlü bağlılığını detaylandırdı. Eski yönetici, PS1 döneminde Londra'da geçen "GTA London" adında küçük ve eğlenceli bir görev paketi hazırladıklarını hatırlattı.

GTA Türkiye çıkacak mı? Rockstar Games'in kurucusu noktayı koydu

Ancak serinin neden kalıcı olarak Londra'ya ya da başka bir Amerika dışındaki ülkeye taşınmadığı sorulduğunda, stüdyonun kararlılığını şöyle açıkladı: "Serinin içinde o kadar çok Amerikan unsuru vardı ki, bunu Londra’da veya başka bir yerde aynı şekilde çalıştırmak gerçekten zor olurdu."

GTA Türkiye çıkacak mı? Rockstar Games'in kurucusu noktayı koydu

Houser, oyunun "büyük, abartılı karakterlere" ve "silahlara" ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Rockstar'ın New York veya Miami'nin abartılı versiyonları olan Liberty City ve Vice City'de tüm bu ögeleri kolaylıkla bulabildiğinin altını çizdi.

Serinin özünün, Amerikan siyasetine, yolsuzluğa, tüketim kültürüne ve medyaya yönelik hicivle beslendiğini belirten Houser, oyunun başka bir coğrafyada aynı etkiyi yapamayacağını düşündüklerini ifade etti.

Houser'ın açıklamasından da anlaşıldığı üzere GTA Türkiye ya da ABD dışındaki bir ülkede geçmeyecek.

TGRT Haber
