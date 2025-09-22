H-1B vizesi kararı Google, Microsoft ve Amazon'u panikletti: Çalışanlarını çağırdılar

ABD'de çalışma vizelerine ilişkin önemli değişiklikler yürürlüğe giriyor. Yeni kısıtlamalar ve ek ücretler, büyük teknoloji şirketlerinin yurt dışında bulunan çalışanlarını harekete geçirdi. Google, Amazon ve Microsoft'tan sızan iç yazışmalar sosyal medyada dolaşıma girdi.

The Verge'nin haberine göre yazışmalarda, şu anda seyahatte olan H-1B vizesi sahiplerinin 21 Eylül Pazar günü gece yarısından önce ABD'ye ulaşacak şekilde acilen seyahat planlamaları yapmaları talimatı verildi.

Şirketler sınırlı süreli uyarının farkında olduklarını belirterek özür diledi ve durum geliştikçe daha ayrıntılı rehberlik sunacaklarını açıkladı.

İç yazışmalarda ayrıca, ABD'de bulunan H-1B çalışanları ve H-4 bağımlılarının, ilerleyen bir bildiriye kadar yurt dışına çıkmamaları gerektiği vurgulanıyor. Yeni H-1B vizesi düzenlemeleri, seyahat kısıtlaması olarak şekillendirildiği için şirketler, program kapsamında çalışan kişilerin ülkeye yeniden girişte 100 bin dolarlık bir ücretle karşılaşabileceğinden endişe ediyor.

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

Beyaz Saray basın sekreteri Karoline Leavitt, sosyal medya platformu X’te açıklamalarda bulunarak çalışanlar ve işverenler arasında artan paniği hafifletmeye çalıştı.

Açıklamada, mevcut vize sahiplerinin yeniden girişte herhangi bir ücret ödemeyeceği ve seyahatlerine normal şekilde devam edebilecekleri ifade edildi.