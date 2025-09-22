Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Samsung uzun zamandır beklenen telefon lansmanını erteledi

Samsung teknoloji takviminde dikkat çeken bir değişikliğe gitti. Şirketin ilk üç katlanır Galaxy modeli ile yeni nesil XR başlığını aynı anda tanıtacağı düşünülürken, son raporlar planların güncellendiğini ortaya koyuyor.

'un gelecek planlarında dikkat çekici bir değişiklik yaşandı. Teknoloji devinin uzun süredir merakla beklenen ilk üç katlanır akıllı telefonu ile yeni nesil XR başlığını aynı dönemde tanıtacağı konuşuluyordu. Ancak ortaya çıkan yeni raporlar, üç katlanır modelin vitrine çıkışının biraz erteleneceğini, şirketin yakın vadede tüm ilgiyi XR tarafına çevireceğini gösteriyor.

ETNews kaynaklı bilgilere göre, Samsung 21 Ekim'de Project Moohan XR başlığını resmi olarak duyuracak. alanındaki ilk ciddi adım olacak cihaz, gelişmiş yapay zeka destekli kontrol mekanizmalarıyla, göz ve el hareketlerini ileri seviyede takip edebilen sensörlerle donatılıyor.

Android ekosistemine geniş uyumluluk sağlayacağı ifade edilen model, Qualcomm'un Snapdragon XR2+ Gen 2 işlemcisinden güç alıyor. Ayrıca yüksek çözünürlüklü ekranıyla Meta’nın Quest serisine ve Apple’ın Vision Pro’suna rakip olarak konumlandırılıyor.

Samsung uzun zamandır beklenen telefon lansmanını erteledi

GALAXY TRI-FOLD ERTELENDİ

Üç katlanır Galaxy modeli ise planlanan tarihten biraz daha sonra kullanıcılarla buluşacak. İlk aşamada XR başlıkla birlikte tanıtılması beklenen cihazın, kapsamlı kalite kontrollerine zaman tanımak amacıyla kasım sonuna ertelendiği aktarılıyor.

Şirket, Galaxy Z Fold serisiyle kitap tarzı segmentinde uzun süredir varlık gösteriyor. İçe doğru katlanan üçlü menteşe tasarımı bugüne kadarki en büyük yeniliklerden biri olarak öne çıkıyor. Ancak teknik karmaşıklığın artması nedeniyle daha titiz bir hazırlık sürecine ihtiyaç duyuluyor.

Samsung uzun zamandır beklenen telefon lansmanını erteledi

Katlanabilir telefon meraklıları için bekleyiş biraz daha uzayacak olsa da projeden vazgeçilmediği net şekilde anlaşılıyor. Aksine Samsung, yılı art arda iki büyük lansmanla kapatmayı planlıyor: Ekim ayında karma gerçeklik için Project Moohan sahne alacak, ardından kasımın son günlerinde üç katlanır Galaxy modeli tanıtılacak.

