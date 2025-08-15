Menü Kapat
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Teknoloji
Avatar
Editor
 Suat Vilgen

Harward profesöründen keskin iddia! 'Yaklaşan bir düşman uzay gemisi var!'

Ünlü bir gökbilimci Avi Loeb, Dünya’ya doğru ilerleyen tanımlanamayan 3I/ATLAS adlı dev yapının gelişmiş bir uygarlığa ait, düşman bir “ana uzay gemisi” olabileceğini öne sürdü.

Harward profesöründen keskin iddia! 'Yaklaşan bir düşman uzay gemisi var!'
KAYNAK:
Science Alert
|
GİRİŞ:
15.08.2025
13:53
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
13:53

ABD’in ’nden Astrofizik Profesörü Avi Loeb çok daha iddialı bir teori ortaya attı. Gözlemleri sırasında tespit ettiği büyük ve düzenli şekilli bir cismin, “yaklaşan bir düşman uzay gemisi” olabileceğini iddia etti.

Harward profesöründen keskin iddia! 'Yaklaşan bir düşman uzay gemisi var!'

YAPISI BİLİNENLERDEN FARKLI

Araştırmacı, söz konusu cismin bilinen doğal gök cisimlerinden farklı bir yapıya sahip olduğunu, yörüngesinin ise doğrudan Dünya’ya doğru olduğunu belirtti.

Bilim insanı, teleskopla elde ettiği görüntüleri sosyal medyada yayımladı. Fotoğraflarda metalik parıltılar ve simetrik yapılar dikkat çekti. Uzay ajansları, verilerin henüz bağımsız kurumlarca doğrulanmadığını, kesin sonuçlar için ek gözlemlere ihtiyaç olduğunu açıkladı.

KAMUOYUNDA MERAK VE ENDİŞE

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan iddia, bazı kesimlerde heyecan ve korku yarattı. Resmi kaynaklar ise şimdilik herhangi bir tehdit teyidinde bulunmazken, gözlemlerin uluslararası düzeyde takip edildiğini bildirdi.

ETİKETLER
#Harvard Üniversitesi
#Astronomi
#Gök cismi
#uzay gemisi
#Avi Loeb
#Uzay Gemisi
#Gök Cismi
#Uzayde
#Teknoloji
