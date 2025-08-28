Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

HAVELSAN'ın yapay zekası petrol ve doğal gaz aramalarında kullanılacak: Maliyet düşüşü hedefleniyor

TPAO ve HAVELSAN'ın ortak çalışmasıyla, "Yapay Zeka Destekli Formasyon Belirleme Projesi" ile petrol ve doğal gaz sondajlarında maliyet ve zaman tasarrufu elde edilecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
HAVELSAN'ın yapay zekası petrol ve doğal gaz aramalarında kullanılacak: Maliyet düşüşü hedefleniyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.08.2025
saat ikonu 15:40
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
saat ikonu 15:40

Petrol ve arama süreçlerinde yapay zeka teknolojisi kullanılacak. ve 'ın ortak çalışması olan "Yapay Zeka Destekli Formasyon Belirleme Projesi" ile keşif maliyetlerinin önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor.

Projeyle petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde kuyu sondajı sırasında kayaç numunelerinin görüntüleme teknolojileriyle analiz edilmesi ve formasyonların yüksek doğrulukla belirlenmesini sağlayacak bir modeli geliştirilmesi hedefleniyor.

TPAO Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürü Tünay Öztürk'e göre HAVELSAN ile yapılan stratejik işbirliği, 2 kurumun teknoloji ve mühendislik alanlarındaki bilgi birikimlerinin birleşerek güçlü bir sinerji oluşturulması amaçlanıyor.

HAVELSAN'ın yapay zekası petrol ve doğal gaz aramalarında kullanılacak: Maliyet düşüşü hedefleniyor

MALİYET ARTIŞLARI ÖNLENECEK

Projeyle petrol ve doğal gaz aramada sondajı devam eden bir kuyudaki operasyonun verimliliğinin artırılacağını belirten Öztürk, "Maliyet ve zaman olarak hem şirket hem ülke adına katkı sağlayacak." dedi.

Öztürk, yapay zeka teknolojisinin kuyularda kullanılmasıyla özellikle arama kuyularında jeolojik formasyon bazlı olumsuz şartların önüne geçilmesi ve operasyonel kaynaklı oluşabilecek maliyet artışlarının önlenmesinin hedeflendiğini kaydetti.

HAVELSAN'ın yapay zekası petrol ve doğal gaz aramalarında kullanılacak: Maliyet düşüşü hedefleniyor

Projede pilot uygulamasının devam ettiğini ifade eden Öztürk, "Projemiz POC yani konseptin kanıtlanması aşamasını tamamlamış olup, pilot çalışmada formasyon tahmin modelinin yüksek doğrulukla sonuçlar verdiğini ifade edebiliriz." diye konuştu.

Öztürk, TPAO'da bu ve gelecek yıl açılması planlanan kuyularda saha bazlı entegrasyonun sağlanarak tüm sondaj kuyularında kullanımı yaygınlaştırmayı planladıklarını söyledi.

Yapay zeka destekli formasyon tahminiyle sondaj operasyonları sırasında mevcut yöntemlere göre formasyonların çok daha hızlı ve yüksek doğrulukla belirlendiğini ifade eden Öztürk, "Böylece zaman kaybı önlenmiş ve operasyonel verimlilik artarken yanlış formasyon yorumlama kaynaklı maliyet hatalarının da önüne geçilmiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Öztürk, TPAO ve HAVELSAN'ın söz konusu işbirliğiyle geliştirilecek teknolojilerin Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkısı olacağının altını çizerek, "Kendi alanlarında dijital dönüşüme devam eden tüm diğer dünya devi şirketler gibi, TPAO'da gerekli uzun vadeli planlamayı ve stratejiyi geliştirerek yer bilimlerine dayalı jeotermal enerji ve madencilik sektörlerine de önderlik edebilecektir." diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
HAVELSAN'dan donanmaya dev katkı: ORUÇREİS fırkateyni Mavi Vatan savunmasında yerini aldı
Çelik Kubbe nerede, hazır mı? ASELSAN'dan "Büyük Gün" paylaşımı
ETİKETLER
#tpao
#yapay zeka
#dijital dönüşüm
#doğal gaz
#havelsan
#Petrol Arama
#Formasyon Belirleme
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.