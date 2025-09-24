HyperOS 3 global çıkış takvimi açıklandı: İşte güncelleme alacak Xiaomi, POCO ve Redmi cihazlar

Teknoloji dünyasının merakla beklediği gelişme sonunda resmiyet kazandı. Xiaomi düzenlediği özel etkinlikte HyperOS 3'ün küresel dağıtım planını açıkladı. Peki HyperOS 3 ne zaman çıkacak? Hangi telefonlar HyperOS 3'ü destekleyecek? İşte ayrıntılar.

Xiaomi Time'ın haberine göre, güncelleme süreci Ekim 2025'te başlayıp 2026'nın ilk aylarına kadar devam edecek. Şirket süreci üç aşamada gerçekleştirmeyi planlıyor. İlk aşama, Xiaomi 15T Ultra ve Xiaomi 15T Pro gibi amiral gemisi telefonların yanı sıra popüler POCO ve Redmi modellerine de ulaşacak.

EKİM VE KASIM 2025'TE HYPEROS 3'E GÜNCELLENECEK CİHAZLAR

Telefonlar:

Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 15T

Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15

Xiaomi MIX Flip

REDMI Note 14 Pro+ 5G

REDMI Note 14 Pro 5G

REDMI Note 14 Pro

REDMI Note 14

POCO F7 Ultra

POCO F7 Pro

POCO F7

POCO X7 Pro Iron Man Edition

POCO X7 Pro

POCO X7

Tabletler:

Xiaomi Pad Mini

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7

Giyilebilir cihazlar:

Xiaomi Watch S4 41mm

Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition

Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition

Xiaomi Smart Band 10

KASIM - ARALIK 2025'TE HYPEROS 3'E GÜNCELLENECEK TELEFONLAR

Telefonlar:

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T

REDMI Note 13 Pro

REDMI 15

REDMI 14C

REDMI 13

REDMI 13X

POCO F6 Pro

POCO F6

POCO X6 Pro

POCO M7

POCO M6 Pro

POCO M6

POCO C75

Tabletler:

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

REDMI Pad 2 Pro 5G

REDMI Pad 2 Pro

REDMI Pad 2 4G

REDMI Pad 2

ARALIK 2025 - MART 2026'TE GÜNCELLENECEK MODELLER

Telefonlar:

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12T Pro

REDMI Note 14 5G

REDMI Note 14S

REDMI Note 13 Pro+ 5G

REDMI Note 13 Pro 5G

REDMI Note 13 5G

REDMI 13 5G

REDMI 13C 5G

REDMI 13C

POCO F5 Pro

POCO F5

POCO X6

POCO M7 Pro 5G

POCO C65

Tabletler: