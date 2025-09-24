Menü Kapat
24°
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

HyperOS 3 global çıkış takvimi açıklandı: İşte güncelleme alacak Xiaomi, POCO ve Redmi cihazlar

Xiaomi HyperOS 3'ün küresel dağıtım takvimini resmi olarak duyurdu. Ekim 2025’te başlayacak ve 2026’nın ilk aylarına kadar sürecek süreç, üç aşamada ilerleyecek. İşte HyperOS 3 alacak Xiaomi, POCO ve Redmi telefon modelleri.

Teknoloji dünyasının merakla beklediği gelişme sonunda resmiyet kazandı. düzenlediği özel etkinlikte HyperOS 3'ün küresel dağıtım planını açıkladı. Peki HyperOS 3 ne zaman çıkacak? Hangi telefonlar HyperOS 3'ü destekleyecek? İşte ayrıntılar.

Xiaomi Time'ın haberine göre, süreci Ekim 2025'te başlayıp 2026'nın ilk aylarına kadar devam edecek. Şirket süreci üç aşamada gerçekleştirmeyi planlıyor. İlk aşama, Xiaomi 15T Ultra ve Xiaomi 15T Pro gibi amiral gemisi telefonların yanı sıra popüler POCO ve Redmi modellerine de ulaşacak.

HyperOS 3 global çıkış takvimi açıklandı: İşte güncelleme alacak Xiaomi, POCO ve Redmi cihazlar

EKİM VE KASIM 2025'TE HYPEROS 3'E GÜNCELLENECEK CİHAZLAR

Telefonlar:

  • Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 15T
  • Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15
  • Xiaomi MIX Flip
  • REDMI Note 14 Pro+ 5G
  • REDMI Note 14 Pro 5G
  • REDMI Note 14 Pro
  • REDMI Note 14
  • POCO F7 Ultra
  • POCO F7 Pro
  • POCO F7
  • POCO X7 Pro Iron Man Edition
  • POCO X7 Pro
  • POCO X7
HyperOS 3 global çıkış takvimi açıklandı: İşte güncelleme alacak Xiaomi, POCO ve Redmi cihazlar

Tabletler:

  • Xiaomi Pad Mini
  • Xiaomi Pad 7 Pro
  • Xiaomi Pad 7
HyperOS 3 global çıkış takvimi açıklandı: İşte güncelleme alacak Xiaomi, POCO ve Redmi cihazlar

Giyilebilir cihazlar:

  • Xiaomi Watch S4 41mm
  • Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition
  • Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition
  • Xiaomi Smart Band 10
HyperOS 3 global çıkış takvimi açıklandı: İşte güncelleme alacak Xiaomi, POCO ve Redmi cihazlar

KASIM - ARALIK 2025'TE HYPEROS 3'E GÜNCELLENECEK TELEFONLAR

Telefonlar:

  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi 14
  • Xiaomi 14T Pro
  • Xiaomi 14T
  • REDMI Note 13 Pro
  • REDMI 15
  • REDMI 14C
  • REDMI 13
  • REDMI 13X
  • POCO F6 Pro
  • POCO F6
  • POCO X6 Pro
  • POCO M7
  • POCO M6 Pro
  • POCO M6
  • POCO C75

Tabletler:

  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
  • REDMI Pad 2 Pro 5G
  • REDMI Pad 2 Pro
  • REDMI Pad 2 4G
  • REDMI Pad 2
HyperOS 3 global çıkış takvimi açıklandı: İşte güncelleme alacak Xiaomi, POCO ve Redmi cihazlar

ARALIK 2025 - MART 2026'TE GÜNCELLENECEK MODELLER

Telefonlar:

  • Xiaomi 13 Ultra
  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi 13
  • Xiaomi 13T Pro
  • Xiaomi 13T
  • Xiaomi 13 Lite
  • Xiaomi 12 Pro
  • Xiaomi 12
  • Xiaomi 12T Pro
  • REDMI Note 14 5G
  • REDMI Note 14S
  • REDMI Note 13 Pro+ 5G
  • REDMI Note 13 Pro 5G
  • REDMI Note 13 5G
  • REDMI 13 5G
  • REDMI 13C 5G
  • REDMI 13C
  • POCO F5 Pro
  • POCO F5
  • POCO X6
  • POCO M7 Pro 5G
  • POCO C65

Tabletler:

  • REDMI Pad Pro 5G
  • REDMI Pad Pro
  • REDMI Pad SE 8.7 4G
  • REDMI Pad SE 8.7
  • POCO Pad
