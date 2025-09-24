HyperOS 3 global çıkış takvimi açıklandı: İşte güncelleme alacak Xiaomi, POCO ve Redmi cihazlar
Xiaomi HyperOS 3'ün küresel dağıtım takvimini resmi olarak duyurdu. Ekim 2025’te başlayacak ve 2026’nın ilk aylarına kadar sürecek süreç, üç aşamada ilerleyecek. İşte HyperOS 3 alacak Xiaomi, POCO ve Redmi telefon modelleri.
Teknoloji dünyasının merakla beklediği gelişme sonunda resmiyet kazandı. Xiaomi düzenlediği özel etkinlikte HyperOS 3'ün küresel dağıtım planını açıkladı. Peki HyperOS 3 ne zaman çıkacak? Hangi telefonlar HyperOS 3'ü destekleyecek? İşte ayrıntılar.
Xiaomi Time'ın haberine göre, güncelleme süreci Ekim 2025'te başlayıp 2026'nın ilk aylarına kadar devam edecek. Şirket süreci üç aşamada gerçekleştirmeyi planlıyor. İlk aşama, Xiaomi 15T Ultra ve Xiaomi 15T Pro gibi amiral gemisi telefonların yanı sıra popüler POCO ve Redmi modellerine de ulaşacak.
EKİM VE KASIM 2025'TE HYPEROS 3'E GÜNCELLENECEK CİHAZLAR
Telefonlar:
Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 15T
Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15
Xiaomi MIX Flip
REDMI Note 14 Pro+ 5G
REDMI Note 14 Pro 5G
REDMI Note 14 Pro
REDMI Note 14
POCO F7 Ultra
POCO F7 Pro
POCO F7
POCO X7 Pro Iron Man Edition
POCO X7 Pro
POCO X7
Tabletler:
Xiaomi Pad Mini
Xiaomi Pad 7 Pro
Xiaomi Pad 7
Giyilebilir cihazlar:
Xiaomi Watch S4 41mm
Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition
Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition
Xiaomi Smart Band 10
KASIM - ARALIK 2025'TE HYPEROS 3'E GÜNCELLENECEK TELEFONLAR