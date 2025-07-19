İlk kez güneş sisteminin doğuşuna tanıklık edildi: İşte görüntüler

Hollanda'da yaşayan bilim insanları, bir güneş sisteminin doğuşuna tanık olarak, tarihte ilk kez gezegenlerin oluşmaya başladığını gözlemledi.

Dünya çapında saygın bir bilimsel dergi olan Nature'da yayımlanan araştırmaya göre, bilim insanları, bahse konu keşiflerini, James Webb Uzay Teleskobu ile Şili'deki gelişmiş ALMA Teleskobu'nu kullanarak 1.300 ışık yılı uzaklıkta bulunan HOPS-315 adlı bebek yıldızı inceleyerek gerçekleştirdi.

"BİZİM GÜNEŞİMİZİN İLK YILLARINA BENZİYOR"

Leiden Üniversitesi'nden araştırmacı Melissa McClure, "İlk kez güneşimiz dışında bir yıldızın etrafında gezegen oluşumunun başladığı en erken anı tespit ettik" ifadelerini kullandı.

Hollanda Astronomi Araştırma Okulu'na (NOVA) göre HOPS-315 "güneşimizin ilk yıllarına" benziyor. Yıldızı bir gaz ve toz diski çevreliyor. Yıldızın etrafında bir gaz ve toz diski bulunuyor ve bu materyal, sonunda birbirine yapışarak gezegen ve ayları oluşturacak şekilde kümeleniyor.

Yıldızın etrafındaki ilk oluşan maddelerden biri silikon monoksit. Güneş sistemimiz 4,6 milyar yıl önce oluştuğunda meydana gelen bu mineral, Dünya'daki pek çok meteoritte de bulunuyor. Hollandalı bilim insanlarının yaptığı ölçümler, HOPS-315 etrafındaki silikon monoksitin kümelenip katılaştığını gösteriyor.

Araştırmacı Merel van 't Hoff yaptığı açıklamada bunu "bebek güneş sisteminin bir resmi" olarak nitelendirirken, HOPS-315 yıldızı ve etrafındaki diskin "güneş sistemimizin yeni oluşmaya başladığı zamanki haline" benzediğini sözlerine ekledi.