Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Murat Makas

İnsanlık Ay'a göz dikti: Yeni cihaz topraktan su ve oksijen üretecek

Çinli bilim insanları, Ay toprağından (regolit) su, oksijen ve yakıt üretmenin pratik bir yolunu keşfetti. Hong Kong Üniversitesi’nden Lu Wang’ın liderliğindeki ekip, Güneş ışığıyla çalışan bu sistemi geliştirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İnsanlık Ay'a göz dikti: Yeni cihaz topraktan su ve oksijen üretecek
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 11:02
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 11:02

Ay'da kalıcı üs kurma hayali, artık bilimkurgu olmaktan çıkıyor. Çinli bilim insanları, Ay toprağından (regolit) su, oksijen ve yakıt üretmenin pratik ve tek adımlı bir yolunu keşfetti.

Hong Kong Üniversitesi'nden Lu Wang liderliğindeki ekip, bu sistemi Güneş ışığıyla çalışacak şekilde tasarladı. Yani gelecekte Ay'a kurulacak üslerde gerekli kaynakların bir kısmı, doğrudan yerinde üretilebilecek.

İnsanlık Ay'a göz dikti: Yeni cihaz topraktan su ve oksijen üretecek

SU ÇIKARIYOR, SONRA OKSİJEN VE YAKITA DÖNÜŞTÜRÜYOR

Araştırmada, önce Ay toprağında bulunan su, Güneş ışığıyla 200 °C'ye kadar ısıtılarak serbest bırakıldı. Bu sırada topraktaki ilmenit minerali hem suyun kaynağını oluşturdu hem de katalizör görevi gördü. Ardından sisteme eklenen karbondioksit ile birlikte, metan gazı ve oksijen üretildi. Tüm bu süreç, "fototermal kataliz" adı verilen bir yöntemle gerçekleştirildi.

GERÇEK AY TOPRAĞI YERİNE SİMÜLASYON KULLANILDI

Çalışmada doğrudan Ay'dan getirilen örnekler değil, Çin'in Chang’e 5 göreviyle elde edilen materyallere dayalı simülasyon topraklar kullanıldı. Gerçek örnekler bilimsel değerleri nedeniyle deneylerde tüketilmedi. Ancak bu simülasyonlar bile sistemin potansiyelini gözler önüne serdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yunusların balık avlamak için kullandığı 'palyaço' tekniği keşfedildi! Annelerinden öğrenmişler
ETİKETLER
#enerji
#Ay'da Yaşam
#Uzay Araştırmaları
#Su Üretimi
#Çin Bilim
#Regolit
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.