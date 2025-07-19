İnsanlık Ay'a göz dikti: Yeni cihaz topraktan su ve oksijen üretecek

Ay'da kalıcı üs kurma hayali, artık bilimkurgu olmaktan çıkıyor. Çinli bilim insanları, Ay toprağından (regolit) su, oksijen ve yakıt üretmenin pratik ve tek adımlı bir yolunu keşfetti.

Hong Kong Üniversitesi'nden Lu Wang liderliğindeki ekip, bu sistemi Güneş ışığıyla çalışacak şekilde tasarladı. Yani gelecekte Ay'a kurulacak üslerde gerekli kaynakların bir kısmı, doğrudan yerinde üretilebilecek.

SU ÇIKARIYOR, SONRA OKSİJEN VE YAKITA DÖNÜŞTÜRÜYOR

Araştırmada, önce Ay toprağında bulunan su, Güneş ışığıyla 200 °C'ye kadar ısıtılarak serbest bırakıldı. Bu sırada topraktaki ilmenit minerali hem suyun kaynağını oluşturdu hem de katalizör görevi gördü. Ardından sisteme eklenen karbondioksit ile birlikte, metan gazı ve oksijen üretildi. Tüm bu süreç, "fototermal kataliz" adı verilen bir yöntemle gerçekleştirildi.

GERÇEK AY TOPRAĞI YERİNE SİMÜLASYON KULLANILDI

Çalışmada doğrudan Ay'dan getirilen örnekler değil, Çin'in Chang’e 5 göreviyle elde edilen materyallere dayalı simülasyon topraklar kullanıldı. Gerçek örnekler bilimsel değerleri nedeniyle deneylerde tüketilmedi. Ancak bu simülasyonlar bile sistemin potansiyelini gözler önüne serdi.