Yunusların balık avlamak için kullandığı 'palyaço' tekniği keşfedildi! Annelerinden öğrenmişler

Batı Avustralya'daki bazı yunuslar, deniz tabanındaki balıkları bulmalarına yardımcı olmak için alışılmadık bir teknik geliştirmiş. Bilim insanları, yunusların deniz tabanındaki süngerleri ısırıp burunlarına takarak (tıpkı bir palyaçonun burnu gibi) "giydiklerini" tespit etti.

Bu, yunusların burunlarını korumalarına olanak tanırken, kayalık deniz tabanındaki kumları karıştırmalarını sağlıyor. Böylece balıkları daha kolay bulabiliyorlar.

TEKNİĞİ HER YUNUS KULLANMIYOR

Uzmanlar, yeni keşfin, hayvanların araç kullanımı ve vahşi yaşam davranışları hakkında daha iyi bir anlayış geliştirmemize yardımcı olabileceğini belirtiyor. Royal Society Open Science dergisinde yayımlanan yeni araştırma, uluslararası bir bilim ekibi tarafından gerçekleştirildi.

Uzmanlar bu davranışı “süngercilik” olarak adlandırıyor ve yunusların okyanus tabanındaki sert kumları ve keskin kayaları kazarken hassas ciltlerini korumalarına yardımcı olan bir eldiven giymek gibi olduğunu söylüyorlar. Ayrıca bunun zor bir avlanma yöntemi olduğunu ve bu tekniği kullanan az sayıda yunus tespit ettiklerini de belirtiyorlar.

Çalışmada yer alan Danimarka'nın Aarhus Üniversitesi'nden Ellen Jacobs şunları söyledi: "Süngercilik çok benzersiz bir yiyecek arama davranışıdır. Bunu sadece Batı Avustralya'daki Shark Körfezi'ndeki yunusların yaptığını gözlemledik. Yalnızca yüzde 5'i bu tekniği kullanıyor. Yani belki de 30 tanesi."

Bilim insanları, süngerle avlanma sanatının anne yunuslar tarafından yavrularına öğretildiğini ve nesilden nesile aktarıldığını düşünüyorlar.