iPhone 17, Air, Pro ve Pro Max Türkiye fiyatları hesaplandı (Zamlı – Zamsız)

ABD merkezli teknoloji devi Apple merakla beklenen iPhone 17 serisini bu akşam düzenleyeceği "Awe Dropping" adlı etkinlikle resmen tanıtacak. iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri gün yüzüne çıkacak. Lansmana saatler kala iPhone 17 Türkiye fiyatları merak konusu oldu.

The New York Times gazetesi, Apple'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e uygulamış olduğu gümrük vergilerinin yol açtığı zararı telafi etmek amacıyla tüm iPhone 17 modellerine 50 dolar zam yapmayı planladığını iddia etti. Haberin gerçek olup olmadığı saatler sonra belli olacak.

Peki iPhone 17 serisi Türkiye fiyatları ne kadar olacak? Zamlı ve zamsız fiyat listesini hesapladık.

IPHONE 17 YURT DIŞI FİYATLARI (ZAMLI VE ZAMSIZ)

Öncelikle yeni amiral gemisi akıllı telefonların yurt dışı fiyatlarını hesaplayalım. Eğer zam gerçekleşirse iPhone 17 standart versiyonu 849 dolar başlangıç fiyatına sahip olacak. Plus'ın yerine tanıtılması beklenen iPhone 17 Air 949 dolara raflara gelecek. Üst düzey modeller olan iPhone 17 Pro ve Pro max ise sırasıyla 1049 dolar ve 1249 dolar olacak.

Apple gümrük vergilerine rağmen fiyatları sabit tutmayı tercih ederse iPhone 17'nin başlangıç fiyatı 799 dolar olacak. iPhone 17 Air 899 dolar, iPhone 17 Pro 999 dolar, iPhone 17 Pro Max ise 1199 dolar fiyat etiketleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak.

IPHONE 17 TÜRKİYE FİYATLARI (ZAMLI VE ZAMSIZ)

Gelelim "iPhone 17 kaç TL olacak?" sorusunun cevabına. Bilindiği üzere ülkemizde akıllı telefonların fiyatlarının üzerinde "KDV + ÖTV + TRT payı + Kültür ve Turizm Bakanlığı payı" olmak üzere 4 türde vergi yükü mevcut. Haberin yazıldığı tarihteki dolar/TL kuru 41,28 TL olarak bulunuyor.

iPhone 17'nin dolar fiyatını TL'ye çevirip vergileri de eklediğimizde, üç aşağı beş yukarı Türkiye fiyatlarının ne kadar olacağını hesaplayabiliyoruz.

Apple zam yaparsa iPhone 17 serisinin başlangıç fiyatları şu şekilde olacak:

iPhone 17: 82 bin 999 TL

82 bin 999 TL iPhone 17 Air: 92 bin 999 TL

92 bin 999 TL iPhone 17 Pro: 104 bin 999 TL

104 bin 999 TL iPhone 17 Pro Max: 124 bin 999 TL

Eğer zam yapılmazsa, iPhone 17 serisinin başlangıç fiyatları ise şu şekilde olacak:

iPhone 17: 77 bin 999 TL

77 bin 999 TL iPhone 17 Air: 87 bin 999 TL

87 bin 999 TL iPhone 17 Pro: 99 bin 999 TL

99 bin 999 TL iPhone 17 Pro Max: 119 bin 999 TL

APPLE HANGİ ÜRÜNLERİ TANITACAK?

iPhone 17 serisinin yanı sıra Apple'ın, Watch Series 11 akıllı saatini ve yeni AirPods kulaklıklarını da tanıtacağı öngörülüyor. Ayrıca mobil ve masaüstü işletim sistemleri iOS 26 ve macOS Tahoe'nin lansman tarihlerini de açıklaması bekleniyor.