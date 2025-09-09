Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

iPhone 17, Air, Pro ve Pro Max Türkiye fiyatları hesaplandı (Zamlı – Zamsız)

Apple’ın merakla beklenen iPhone 17 serisi bu akşam tanıtılıyor. Lansman öncesi ortaya çıkan bilgilere göre yeni modellerin Türkiye fiyatları zamlı ve zamsız senaryolara göre hesaplandı. İşte iPhone 17, iPhone 17 Air, Pro ve Pro Max için beklenen fiyatlar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
iPhone 17, Air, Pro ve Pro Max Türkiye fiyatları hesaplandı (Zamlı – Zamsız)
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 14:46
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 14:49

ABD merkezli teknoloji devi merakla beklenen iPhone 17 serisini bu akşam düzenleyeceği "Awe Dropping" adlı etkinlikle resmen tanıtacak. iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri gün yüzüne çıkacak. Lansmana saatler kala iPhone 17 Türkiye fiyatları merak konusu oldu.

The New York Times gazetesi, Apple'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e uygulamış olduğu gümrük vergilerinin yol açtığı zararı telafi etmek amacıyla tüm modellerine 50 dolar zam yapmayı planladığını iddia etti. Haberin gerçek olup olmadığı saatler sonra belli olacak.

Peki iPhone 17 serisi Türkiye fiyatları ne kadar olacak? Zamlı ve zamsız fiyat listesini hesapladık.

iPhone 17, Air, Pro ve Pro Max Türkiye fiyatları hesaplandı (Zamlı – Zamsız)

IPHONE 17 YURT DIŞI FİYATLARI (ZAMLI VE ZAMSIZ)

Öncelikle yeni amiral gemisi akıllı telefonların yurt dışı fiyatlarını hesaplayalım. Eğer zam gerçekleşirse iPhone 17 standart versiyonu 849 dolar başlangıç fiyatına sahip olacak. Plus'ın yerine tanıtılması beklenen iPhone 17 Air 949 dolara raflara gelecek. Üst düzey modeller olan iPhone 17 Pro ve Pro max ise sırasıyla 1049 dolar ve 1249 dolar olacak.

Apple gümrük vergilerine rağmen fiyatları sabit tutmayı tercih ederse iPhone 17'nin başlangıç fiyatı 799 dolar olacak. iPhone 17 Air 899 dolar, iPhone 17 Pro 999 dolar, iPhone 17 Pro Max ise 1199 dolar fiyat etiketleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak.

iPhone 17, Air, Pro ve Pro Max Türkiye fiyatları hesaplandı (Zamlı – Zamsız)

IPHONE 17 TÜRKİYE FİYATLARI (ZAMLI VE ZAMSIZ)

Gelelim "iPhone 17 kaç TL olacak?" sorusunun cevabına. Bilindiği üzere ülkemizde akıllı telefonların fiyatlarının üzerinde "KDV + ÖTV + TRT payı + Kültür ve Turizm Bakanlığı payı" olmak üzere 4 türde vergi yükü mevcut. Haberin yazıldığı tarihteki dolar/TL kuru 41,28 TL olarak bulunuyor.

iPhone 17'nin dolar fiyatını TL'ye çevirip vergileri de eklediğimizde, üç aşağı beş yukarı Türkiye fiyatlarının ne kadar olacağını hesaplayabiliyoruz.

iPhone 17, Air, Pro ve Pro Max Türkiye fiyatları hesaplandı (Zamlı – Zamsız)

Apple zam yaparsa iPhone 17 serisinin başlangıç fiyatları şu şekilde olacak:

  • iPhone 17: 82 bin 999 TL
  • iPhone 17 Air: 92 bin 999 TL
  • iPhone 17 Pro: 104 bin 999 TL
  • iPhone 17 Pro Max: 124 bin 999 TL

Eğer zam yapılmazsa, iPhone 17 serisinin başlangıç fiyatları ise şu şekilde olacak:

  • iPhone 17: 77 bin 999 TL
  • iPhone 17 Air: 87 bin 999 TL
  • iPhone 17 Pro: 99 bin 999 TL
  • iPhone 17 Pro Max: 119 bin 999 TL

APPLE HANGİ ÜRÜNLERİ TANITACAK?

iPhone 17 serisinin yanı sıra Apple'ın, Watch Series 11 akıllı saatini ve yeni AirPods kulaklıklarını da tanıtacağı öngörülüyor. Ayrıca mobil ve masaüstü işletim sistemleri iOS 26 ve macOS Tahoe'nin lansman tarihlerini de açıklaması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
iPhone 17 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne kadar? Apple etkinliğine saatler kaldı
Apple etkinliği hangi kanalda, nereden izlenir? iPhone 17 serisi tanıtılacak
ETİKETLER
#apple
#iphone 17
#Technoloji
#Yeni Nesil Telefon
#Smartphone
#Apple Etkinliği
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.