iPhone 17 Avrupa'da SIM yuvası olmadan satışa sunulacak: Türkiye'de nasıl olacağı merak ediliyor

Apple'ın, iPhone'larda fiziksel SIM kart tepsisini Avrupa'da kaldırmaya hazırlandığına dair yeni bir ipucu ortaya çıktı. Konuya yakın bir kaynak, MacRumors'a verdiği bilgide, Avrupa Birliği'ndeki (AB) yetkili Apple bayilerindeki perakende çalışanlarının, 5 Eylül Cuma gününe kadar eSIM desteğiyle ilgili bir eğitim kursunu tamamlamalarının zorunlu olduğunu belirtti.

Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Hollanda gibi 27 AB ülkesini kapsayan eğitim, 9 Eylül'de yapılacak iPhone 17 tanıtım lansmanının hemen öncesinde Apple çalışanlarına zorunlu tutulmuş durumda. Eğitim bilgileri, dünya genelindeki hem Apple Store'larda hem de yetkili bayiler tarafından kullanılan Apple'ın SEED uygulamasında mevcut. Bu nedenle eSIM ile ilgili kurs AB'nin ötesine de uzanabilir.

IPHONE 17 YENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATACAK

Amerika Birleşik Devletleri'nde, iPhone 14 ve sonraki tüm modeller eSIM teknolojisini kullanıyor ve SIM kart yuvası bulunmuyor. Apple şu ana kadar SIM tepsisine sahip olmayan modellerini diğer ülkelere getirmemişti. Ancak iPhone 17 serisiyle bu uygulamanın uluslararası alanda başlatılacağı öngörülüyor.

Geçen yıl The Information'ın paylaştığı bilgilere göre, Apple'ın fiziksel SIM kartları daha fazla ülkede kaldırmayı planladığı belirtilmişti. Raporda belirli iPhone 17 modelleri veya ülkelerden bahsedilmemişti. Ancak tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo'ya göre, ultra ince tasarımı nedeniyle iPhone 17 Air modelinin çoğu ülkede SIM kart tepsisi olmayacak.

Bununla birlikte, iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'in de uluslararası pazarda sadece eSIM'li olma ihtimali yüksek. Ancak Çin gibi bazı istisnalar olabileceği düşünülüyor.

Apple, 2022 yılında iPhone 14 serisini piyasaya sürdüğünde, eSIM'leri fiziksel SIM kartlardan daha güvenli olarak tanıtmıştı, çünkü kaybolan veya çalınan bir telefondan çıkarılamıyorlar. Ayrıca bir iPhone'da aynı anda en az sekiz eSIM yönetilebiliyor, bu da seyahat ederken SIM kart taşıma ve değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

IPHONE 17 TÜRKİYE'YE NASIL GELECEK?

Türkiye'de Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone eSIM desteği sunuyor. Ancak iPhone 17 serisinin Türkiye'de de sadece SIM özelliğiyle satışa sunulup sunulmayacağı henüz belli değil.