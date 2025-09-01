Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

iPhone 17 Avrupa'da SIM yuvası olmadan satışa sunulacak: Türkiye'de nasıl olacağı merak ediliyor

Apple, iPhone 17 serisinde fiziksel SIM kart yuvasını Avrupa'da kaldırmaya hazırlanıyor. Peki Türkiye'de de kaldırılacak mı?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
iPhone 17 Avrupa'da SIM yuvası olmadan satışa sunulacak: Türkiye'de nasıl olacağı merak ediliyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 11:24
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 11:24

'ın, iPhone'larda fiziksel SIM kart tepsisini 'da kaldırmaya hazırlandığına dair yeni bir ipucu ortaya çıktı. Konuya yakın bir kaynak, MacRumors'a verdiği bilgide, Avrupa Birliği'ndeki (AB) yetkili Apple bayilerindeki perakende çalışanlarının, 5 Eylül Cuma gününe kadar eSIM desteğiyle ilgili bir eğitim kursunu tamamlamalarının zorunlu olduğunu belirtti.

Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Hollanda gibi 27 AB ülkesini kapsayan eğitim, 9 Eylül'de yapılacak iPhone 17 tanıtım lansmanının hemen öncesinde Apple çalışanlarına zorunlu tutulmuş durumda. Eğitim bilgileri, dünya genelindeki hem Apple Store'larda hem de yetkili bayiler tarafından kullanılan Apple'ın SEED uygulamasında mevcut. Bu nedenle eSIM ile ilgili kurs AB'nin ötesine de uzanabilir.

iPhone 17 Avrupa'da SIM yuvası olmadan satışa sunulacak: Türkiye'de nasıl olacağı merak ediliyor

IPHONE 17 YENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATACAK

Amerika Birleşik Devletleri'nde, iPhone 14 ve sonraki tüm modeller eSIM teknolojisini kullanıyor ve SIM kart yuvası bulunmuyor. Apple şu ana kadar SIM tepsisine sahip olmayan modellerini diğer ülkelere getirmemişti. Ancak iPhone 17 serisiyle bu uygulamanın uluslararası alanda başlatılacağı öngörülüyor.

Geçen yıl The Information'ın paylaştığı bilgilere göre, Apple'ın fiziksel SIM kartları daha fazla ülkede kaldırmayı planladığı belirtilmişti. Raporda belirli modelleri veya ülkelerden bahsedilmemişti. Ancak tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo'ya göre, ultra ince tasarımı nedeniyle iPhone 17 Air modelinin çoğu ülkede SIM kart tepsisi olmayacak.

iPhone 17 Avrupa'da SIM yuvası olmadan satışa sunulacak: Türkiye'de nasıl olacağı merak ediliyor

Bununla birlikte, iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'in de uluslararası pazarda sadece eSIM'li olma ihtimali yüksek. Ancak Çin gibi bazı istisnalar olabileceği düşünülüyor.

Apple, 2022 yılında iPhone 14 serisini piyasaya sürdüğünde, eSIM'leri fiziksel SIM kartlardan daha güvenli olarak tanıtmıştı, çünkü kaybolan veya çalınan bir telefondan çıkarılamıyorlar. Ayrıca bir iPhone'da aynı anda en az sekiz eSIM yönetilebiliyor, bu da seyahat ederken SIM kart taşıma ve değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

iPhone 17 Avrupa'da SIM yuvası olmadan satışa sunulacak: Türkiye'de nasıl olacağı merak ediliyor

IPHONE 17 TÜRKİYE'YE NASIL GELECEK?

Türkiye'de Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone eSIM desteği sunuyor. Ancak iPhone 17 serisinin Türkiye'de de sadece SIM özelliğiyle satışa sunulup sunulmayacağı henüz belli değil.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İnsanlık tarihini değiştiren o uçak: Boeing B-29 Superfortress'ten sadece iki tane kaldı!
iPhone 17 serisi, yepyeni bir aksesuar ile birlikte geliyor
ETİKETLER
#Teknoloji
#apple
#avrupa
#iphone 17
#Esim
#Sim Kart
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.