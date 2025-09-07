iPhone 17 serisinin tüm özellikleri lansmana günler kala sızdı! Hiç sır kalmadı

Apple'ın iPhone 17 serisi, son yılların en çeşitli modellerinden biri olmaya hazırlanıyor. Her biri farklı bir kitleye hitap edecek dört yeni modelle, teknoloji dünyası bu lansmanı merakla bekliyor. Güney Koreli bir operatörden sızan belgelere göre, Apple standart bir iPhone 17, ultra ince bir iPhone 17 Air ve daha gelişmiş iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'i tanıtacak.

IPHONE 17 VE IPHONE 17 AIR ÖZELLİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sızan operatör belgesine temel model iPhone 17, tasarım veya özel özellikler açısından sınırları zorlamıyor. Ancak mevcut iPhone 16'nın geliştirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Cihaz yeni A19 çipi, 8 GB RAM ve 48 Megapiksel ana sensör ile 12 Megapiksel ultra geniş lensten oluşan çift kamera sistemiyle geliyor.

Ayrıca ön kamerasının 24 Megapiksele yükseltilmesi, görüntülü aramalarda fark edilir bir kalite artışı sağlayacak. 3 bin 600 mAh bataryaya sahip olması beklenen cihazın, çipin verimliliği ve yazılım optimizasyonu sayesinde mevcut "Pro" modellerden bile daha iyi performans göstermesi bekleniyor.

Apple'ın bu yılki en dikkat çekici yeniliği ise, ultra ince bir kasaya sahip olacak iPhone 17 Air olacak. Sadece 5.5 mm kalınlığında ve 145 gram ağırlığında olacak model, ince olmasına rağmen 120Hz yenileme hızına ve 2740x1280 çözünürlüğe sahip 6.6 inçlik ProMotion ekranla gelecek.

Tasarım minimal tutulmuş, cihazda tek bir 48 Megapiksel ana kamera ve 24 Megapiksel ön kamera bulunuyor. Sızan belge, cihazın A19 çiple geleceğini iddia etse de önceki raporlar şirketin 5 çekirdekli GPU'ya sahip A19 Pro çipini kullanacağını belirtmişti. Bataryası ise sadece 2 bin 800 mAh olacak.

IPHONE 17 PRO VE PRO MAX'TE YENİ SOĞUTMA SİSTEMİ

iPhone 17 Pro modelleri, hem dış hem de iç kısımda büyük iyileştirmelerle gelecek. Küçük olan 6.3 inçlik iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max'e benzer üç lensli kamera sistemine sahip olacak. Ancak bazı farklılıklar barındırabilir. Küçük "Pro" modelinde 3 bin 700 mAh batarya bulunurken, Pro Max'in bataryasının 5 bin mAh olması bekleniyor.

Her iki modelin de ağır iş yükü altında cihazın serin kalmasını sağlayacak yeni bir buhar odası soğutma sistemiyle gelmesi planlanıyor. Ayıca 6 çekirdekli GPU'ya sahip A19 Pro çipleri, 12 GB RAM ve 1 TB'a kadar depolama kapasitesine sahip olacaklar. Apple'ın yeni modelleri 9 Eylül Salı günü duyurması bekleniyor.