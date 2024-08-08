KAAN ses getirmeye devam ediyor! Yerli ve milli savaş uçağımız dünya manşetinde

08 Ağustos 2024 10:41 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 10:52

Türkiye'nin Çelik Kubbe'ye giden yolu! Hava savunma sisteminde tüm tehditleri bertaraf edecek milli adım atıldı

Türkiye'nin Çelik Kubbe'ye giden yolu! Hava savunma sisteminde tüm tehditleri bertaraf edecek milli adım atıldı

Bayraktar TB3 ve KAAN'ın gücünü katlayacak! Yerli motor yakıt tasarrufuyla dikkat çekiyor: Dört ülke sıraya girdi

Bayraktar TB3 ve KAAN'ın gücünü katlayacak! Yerli motor yakıt tasarrufuyla dikkat çekiyor: Dört ülke sıraya girdi

Türkiye'nin 5. Nesil Savaş Uçağı KAAN, ilk uçuşunu gerçekleştirdiği şubat ayından bu yana dünya çapında ses getirmeye devam ediyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) öncülüğünde geliştirilen ve Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki en önemli projelerinin başında gelen KAAN, 2028 yılında hizmete girmeye hazırlanırken yerli ve milli savaş uçağına olan yoğun ilgi de sürüyor.

ABD merkezli yayın yapan Defence News'in dünya çapındaki şirketleri savunma gelirlerine göre sıraladığı son Top 100 listesinde TUSAŞ, 2023 mali yılında savunma gelirlerinin yaklaşık yüzde 50 artarak 2,2 milyar dolara ulaşmasıyla 58. sıradan 50. sıraya yükseldi.

"KAAN, KUYRUĞUNDA TÜRKİYE'NİN KIRMIZI-BEYAZ BAYRAĞINI TAŞIYOR"

Defence News, "Kendi kendine yetebilme çabası İlk 100 arasında savunma gelirlerinin artmasını sağlıyor" başlığıyla yayınladığı analizinde, KAAN'ı Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağına sahip olma yönünde önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Türkiye'nin, savunma sanayii alanında faaliyet gösteren yerli ve milli teknolojiler üreten şirketleri öncülüğünde bu alandaki başarısını kapağına taşıyan Defence News, F-22 benzetmesi yaptığı KAAN'I şu ifadelerle anlattı:

"Kuyruğunda Türkiye'nin kırmızı-beyaz bayrağını taşıyan çift motorlu savaş uçağı şubat ayında başkent Ankara yakınlarındaki bir hava üssünde pistte ilerledi. Tarz olarak Amerikan F-22 ya da F-35'lerine benzeyen uçak, hızını artırdı ve havalandı.

KAAN adı verilen savaş uçağı 13 dakika sonra yere indiğinde, uçuş hattına akın eden bir grup sevinçli insan kucaklaşmalar, alkışlar ve tezahüratlarla kutlama yaptı. Sadece uçağı değil, temsil ettiği şeyi de kutladılar.

Türkiye, üretici TUSAŞ'ın beşinci nesil gizlilik yeteneklerine ve F-35 Müşterek Taarruz Uçağı'na rakip olacak ya da onu geçecek silah kapasitesine sahip olacağını söylediği ilk yerli prototip savaş uçağını uçurmuştu."

"TÜRKİYE, F-35 YERİNE KENDİ SAVAŞ UÇAĞINA ODAKLANDI"

KAAN'ın ilk uçuşunun, Türkiye'nin kendi savaş uçağını geliştirmeye başlamasından neredeyse 13 yıl sonra ve ABD'nin Türkiye'yi Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alma planı nedeniyle F-35 programından çıkarmasından dört yıl sonra gerçekleştiğini anımsatan Defence News, "Bu ceza Türkiye'yi S-400 peşinde koşmaktan caydıramadı ve ülke F-35 yerine kendi yerli savaş uçağına odaklandı." değerlendirmesinde bulundu.

"TUSAŞ İÇİN ŞANS OLDU"

Haberinde Türkiye'nin tek başına hareket etme çabalarını "TUSAŞ için bir şans" olarak niteleyen gazete, düşünce kuruluşu Rand'ın Avrupa savunma araştırmaları lideri Stuart Dee'nin Türkiye'nin savunma sanayii konusunda başarılarına ilişkin sözlerine yer verdi.

"TÜRKİYE İLK KEZ SAVUNMA İHRACATÇISI KONUMUNA GEÇTİ"

Dee, geçmişte Türkiye'nin başta ABD olmak üzere yabancı tedarikçilerden daha fazla hazır askeri teçhizat satın aldığını, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetiminin tedarikçi olarak ABD'ye bağımlılıktan uzaklaştıkça, ülkenin yerli sanayi tabanına daha fazla yatırım yaptığını söyledi.

Bu durumun Türkiye'nin askeri ithalat söz konusu olduğunda ABD ile "oldukça ilginç bir korumalı ilişki" kurmasına yol açtığını belirten Dee, Türkiye'nin hâlâ "ekmek ve tereyağı" askeri yeteneklerinin çoğu için yabancı askeri satışlara güvendiğini ve aynı zamanda ihracatı göz önünde bulundurarak yeni nesil yeteneklere yatırım yaptığını da sözlerine ekledi.

Dee, sözlerine şöyle devam etti: "10 yıl öncesine giderseniz, Türkiye'nin savunma kabiliyetleri konusunda tamamen ithalatçı olduğunu görürsünüz. Türkiye'nin ilk kez savunma ihracatçısı konumuna geçtiğini görmeye başladık."

Beş Türk firması 2024 listesine girerken, Dee özellikle TUSAŞ ve füze üreticisi Roketsan'ı yerel büyümenin kayda değer örnekleri olarak gösterdi. Roketsan listede 80'inci sıradan 71'inci sıraya yükseldi.

İHA üreticisi Baykar, Defense News'in veri taleplerine yanıt vermemiş ve basın saatine kadar gelir rakamlarını kamuoyuyla paylaşmamış olsa da, şirket, Bayraktar TB2 İHA’sını Rusya'ya karşı savaşında erken bir başarı öyküsü olarak kullanan Ukrayna da dahil olmak üzere 34 ülkeye ihracatçı olarak yeteneklerini övüyor.

MMU KAAN ÖZELLİKLERİ NELER?

Milli Muharip Uçak, radar dalgalarını sönümleme özelliğine sahip kompozit malzemelerden üretilmiş olup çift motorlu, düşük görünürlüklü, gelişmiş atış sistemleri ve çift fonksiyonlu radar gibi özelliklere sahiptir.

Uçak, ASELSAN tarafından geliştirilen elektronik harp sistemi ve elektro optik 360 derece gözetleme sistemini kullanacak ve dördü gövde içinde, dördü gövdenin yanlarında olmak üzere toplam sekiz adet orta ve uzun menzilli füze taşıyabilecek.

Türkiye, KAAN ile 5. nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yer alacak ve yüksek hava muharebe menzili ve süpersonik hızda stratejik taarruz yeteneğe sahip olacak.