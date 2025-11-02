Küçükçekmece’de seyir halindeki ticari araç alev alev yandı!

İstanbul Küçükçekmece’de seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ALEV ALEV YANDI

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halindeki hafif ticari araç aniden yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Araç kullanılamaz hale gelirken, o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.