Çinli turist hanutçu tarafından darbedildi! Güvenlik kameraları kavgayı anbean kaydetti

Fatih Mahmutpaşa Caddesi üzerinde kız arkadaşı ile gezen 21 yaşındaki Çinli turist Zhang Wentao’ya yanlarına gelen bir hanutçu satış yapmak istedi. Çiftin, alışveriş yapmayı reddetmesi üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle yatıştırılan kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Çinli turist Zhang Wentao, olayın ardından karakola giderek şikayette bulundu. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında Çinli turisti darp eden şahsın F.B.(19) isimli şahıs olduğu belirlendi. Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüpheli F.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ‘Kasten yaralama’ suçundan adliyeye sevk edildi.