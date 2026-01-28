Park halindeki otomobile çarpıp kaçtı! O anlar güvenlik kamerasında

Karaman'da sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil, Yenimahalle 726. Sokak üzerinde park halinde olan bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilin sürücüsü araç sahibinin kazayı fark edip aracının yanına geldiğini görünce arkasına bile bakmadan kaçtı. Kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi ve aracın yakalanması için çalışma başlatılırken kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.