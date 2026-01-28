Park halindeki otomobile çarpıp kaçtı! O anlar güvenlik kamerasında

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Karaman'da sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil, Yenimahalle 726. Sokak üzerinde park halinde olan bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilin sürücüsü araç sahibinin kazayı fark edip aracının yanına geldiğini görünce arkasına bile bakmadan kaçtı. Kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi ve aracın yakalanması için çalışma başlatılırken kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.