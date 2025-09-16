Kapsülle seyahat çağı: Hyperloop'un ilk testi başarılı

Elon Musk'un 10 yıl önce gündeme getirdiği Hyperloop fikrinde sonuçlar alınmaya başlandı. Holandalı Hardt şirketi bu fütüristik seyahat hedeflerinde denemeler sürüyor. Saatte 700 kilometre hıza ulaşması hedefleniyor.

KAPSÜLLÜ TAŞIMA

Hollanda'dan Hardt Hyperloop şirketine göre bu potansiyel yeni toplu taşıma biçimi, gerçeğe dönüşmeye bir adım daha yakın.

Hyperloop, yolcu kapsüllerinin düşük basınç sayesinde aşırı hızla hareket edebildiği basıncı düşürülmüş bir tüptür.

Dünya genelindeki birçok mühendis, Elon Musk’ın 10 yıl önce önerdiği bu fikir üzerinde çalışıyor. Tesla ve SpaceX’in CEO’su, Los Angeles ile San Francisco arasındaki yaklaşık 645 kilometrelik mesafenin Hyperloop ile 30 dakikada kat edileceğini söylemişti.