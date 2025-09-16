Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Kapsülle seyahat çağı: Hyperloop'un ilk testi başarılı

Hyperloop ile kapsülle seyahat çağında adımlar hızlandı. Hollanda'da prototip ile ilk testten başarılı sonuç alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kapsülle seyahat çağı: Hyperloop'un ilk testi başarılı
KAYNAK:
Euronews
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 21:05
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 21:14

Elon Musk'un 10 yıl önce gündeme getirdiği Hyperloop fikrinde sonuçlar alınmaya başlandı. Holandalı Hardt şirketi bu fütüristik seyahat hedeflerinde denemeler sürüyor. Saatte 700 kilometre hıza ulaşması hedefleniyor.

Kapsülle seyahat çağı: Hyperloop'un ilk testi başarılı

KAPSÜLLÜ TAŞIMA

Hollanda'dan Hardt Hyperloop şirketine göre bu potansiyel yeni toplu taşıma biçimi, gerçeğe dönüşmeye bir adım daha yakın.

Hyperloop, yolcu kapsüllerinin düşük basınç sayesinde aşırı hızla hareket edebildiği basıncı düşürülmüş bir tüptür.

Dünya genelindeki birçok mühendis, Elon Musk’ın 10 yıl önce önerdiği bu fikir üzerinde çalışıyor. Tesla ve SpaceX’in CEO’su, Los Angeles ile San Francisco arasındaki yaklaşık 645 kilometrelik mesafenin Hyperloop ile 30 dakikada kat edileceğini söylemişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Apple hesap edemedi: iPhone 17 Pro ve Pro Max'in teslimatı patladı
ETİKETLER
#ulaşım
#tasarım
#Geleceği İnşa Et
#Hyperloop
#Teknolojiler
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.