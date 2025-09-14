Menü Kapat
Teknoloji
Avatar
Editor
 Murat Makas

Korkutan gelişme: Güneş patlamaları sanılandan çok daha sıcak çıktı

Yeni araştırma, Güneş patlamalarındaki iyonların beklenenden altı kat daha yüksek sıcaklıklara ulaştığını ortaya koydu. Bu bulgu, yarım yüzyıllık bir astrofizik gizemini çözerken uzay hava durumu tahminlerini de değiştirebilir.

Korkutan gelişme: Güneş patlamaları sanılandan çok daha sıcak çıktı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
14.09.2025
saat ikonu 15:09
|
GÜNCELLEME:
14.09.2025
saat ikonu 15:09

Güneş’in atmosferinde meydana gelen devasa enerji patlamaları, güçlü dalgalarıyla uyduları, iletişim sistemlerini ve astronotları etkileyebiliyor. İskoçya’daki St. Andrews Üniversitesi’nden Alexander Russell ve ekibinin çalışmasına göre, bu patlamalardaki iyonlar 60 milyon dereceye kadar ısınabiliyor. Oysa daha önceki tahminler 10 ila 40 milyon dereceyle sınırlıydı.

Russell, bu durumu “evrensel bir yasa gibi görünüyor” sözleriyle anlatıyor. Araştırmaya göre elektronlar 10–15 milyon dereceye çıkarken, iyonlar çok daha yüksek sıcaklıklara ulaşıyor ve bu fark dakikalarca korunabiliyor.

Korkutan gelişme: Güneş patlamaları sanılandan çok daha sıcak çıktı

50 YILLIK GİZEM AÇIKLIĞA KAVUŞTU

1970’lerden beri gökbilimciler, Güneş patlamalarından yayılan ışığın beklenmedik biçimde genişleyen spektral çizgilerini anlamaya çalışıyordu. Bu durum yıllarca “plazmadaki türbülans” ile açıklanmaya çalışıldı. Ancak yeni araştırma, bu çizgilerin aslında aşırı ısınan iyonların olağanüstü hızlarından kaynaklandığını gösteriyor.

Yani iyonların yüksek sıcaklıkta hızla hareket etmesi, ışığın frekansını doğal olarak genişletiyor. Böylece yarım yüzyıldır çözülemeyen bu gizem, çok daha basit bir yanıtla açıklanmış oldu.

Korkutan gelişme: Güneş patlamaları sanılandan çok daha sıcak çıktı

UZAY HAVA TAHMİNLERİ YENİDEN YAZILABİLİR

Bilim insanları, bugüne kadar iyonlarda depolanan enerjinin küçümsendiğini belirtiyor. Bu da uzay hava durumu tahminlerinde önemli değişiklikler yapılmasını gerektirebilir. Daha doğru modeller, uydu operatörleri, havayolu şirketleri ve uzay ajanslarına olası Güneş fırtınalarına karşı daha fazla hazırlık zamanı sağlayabilir.

