TGRT Haber
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Microsoft, Gazze protestosu nedeniyle iki çalışanını işten çıkardı

Microsoft, Gazze saldırılarını protesto eden iki çalışanını, "şirket politikalarını ciddi şekilde ihlal etmeleri" gerekçesiyle işten çıkardı. İşten çıkarılan yazılım mühendisleri, Microsoft'un İsrail ordusuna teknolojik sistem ve yazılımlar sağladığını iddia ederek şirketi protesto ediyordu.

Microsoft, Gazze protestosu nedeniyle iki çalışanını işten çıkardı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.08.2025
13:50
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
13:50

Microsoft, saldırılarını eden iki çalışanını işten çıkardı. CNBC'nin haberine göre, işten çıkarmaların "şirket politikalarının ciddi şekilde ihlal edilmesi" nedeniyle yapıldığı bildirildi. İşten çıkarılan , ordusunun, Microsoft'un teknolojik sistem ve yazılımlardan faydalandığı iddialarını protesto ediyordu.

Açıklamada, şirketin genel merkezinde düzenlenen protesto kapsamında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Şirket Başkanı Brad Smith'in ofisine girilmesinin "yasa dışı" olduğu ve bunun Microsoft'un çalışanlarından beklediği standartlarla uyuşmadığı vurgulandı.

Microsoft, Gazze protestosu nedeniyle iki çalışanını işten çıkardı

İKİ YAZILIM MÜHENDİSİNİN İŞİNE SON VERİLDİ

Gösteriyi organize eden "No Azure for Apartheid" adlı grup tarafından yapılan açıklamada da yazılım mühendisleri Riki Fameli ve Anna Hattle'ın işten çıkarıldığı teyit edildi.

Microsoft'un mevcut ve eski çalışanları, aktivistler ve bölge halkından oluşan bir grup, İsrail ordusuna sağlandığı iddia edilen hizmetlere ve teknolojik altyapıya tepki göstermek için dün şirketin Washington eyaletindeki genel merkezinde toplanmıştı.

Microsoft, Gazze protestosu nedeniyle iki çalışanını işten çıkardı

Gösterinin Microsoft'un "Filistinlilere yönelik soykırımdaki rolünü" protesto etmek amacıyla düzenlendiğini belirten protestocular, şirketin İsrail ile bağlarını koparmasını ve Filistinlilere tazminat ödemesini talep etmişti. Polis, gösteriye müdahale etmiş, şirket başkanı Brad Smith'in ofisinde eylem yapan 7 kişiyi gözaltına almıştı.

Associated Press (AP) tarafından 2025'in başlarında yapılan araştırmada, Microsoft ve OpenAI'ın yapay zeka modellerinin, Gazze ve Lübnan'da bombalama hedeflerini seçmek için İsrail askeri programının parçası olarak kullanıldığı ortaya çıkarılmıştı.

Microsoft, Gazze protestosu nedeniyle iki çalışanını işten çıkardı

Guardian gazetesi de İsrail ordusunun, Filistinlilere ait telefon görüşmelerini depolamak için Microsoft'un Azure bulut altyapısını kullandığını yazmıştı.

ETİKETLER
#gazze
#İsrail
#microsoft
#filistin
#protesto
#işten çıkarılma
#çalışanlar
#Teknoloji
