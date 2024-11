Netflix izleyicilerini üzecek haber: 4 yapım hariç hepsi kaldırılıyor

05 Kasım 2024 10:33 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 10:49

Netflix, 1 Aralık'tan itibaren interaktif dizi ve filmler seçkisinin büyük bir kısmını platformdan kaldıracağını duyurdu. İzleyicinin yaptığı seçimlerle hikayeye yön verebildiği bu tür yapımlar, beklenen ilgiyi görmemesi sebebiyle sınırlandırılıyor. Kaldırılacak yapımlar arasında, popüler 4 içerik dışında 20 dizi-film bulunuyor.

Netflix, interaktif içerik alanında önemli bir değişikliğe gidiyor. Platform, 1 Aralık itibarıyla interaktif diziler ve filmler kategorisindeki yapımlarının büyük çoğunluğunu kaldıracağını duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte Netflix'in "İnteraktif Özel" başlığı altında yer alan 24 içerikten sadece dördü platformda kalmaya devam edecek.

İNTERAKTİF DİZİLER VE FİLMLER NE DEMEK?

Netflix, 2017 yılında "Puss in Book: Trapped in an Epic Tale" ile kullanıcıların beğenisine sunulan interaktif içerikler, izleyicilere hikaye akışını kendilerinin yönlendirebileceği bir deneyim sunuyordu. Ayrıca şirket, bu format kapsamında Carmen Sandiego ve Boss Baby gibi popüler markaların yanı sıra günlük bir bilgi yarışması serisi gibi farklı içerikler üretmişti.

Ancak sınırlı sayıdaki içerik, interaktif içeriklerin beklenen ilgiyi görmediğine işaret ediyor. Netflix sözcüsü Chrissy Kelleher, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Teknoloji amacına hizmet etti ancak şimdi diğer alanlarda teknolojik çabalara odaklanmamız sebebiyle kısıtlayıcı hale geliyor" diyerek interaktif içerik üretiminden uzaklaştıklarını duyurdu.

4 İÇERİK İSTİSNA

Öte yandan Netflix, şu içeriklere dokunmayacak: Black Mirror: Bandersnatch, Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend, Ranveer vs. Wild with Bear Grylls ve You vs. Wild.