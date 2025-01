Nintendo Switch 2, devasa ekranı ile tanıtıldı: İşte özellikleri

16 Ocak 2025 17:21 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 17:23

Nintendo, Switch 2 modelini tanıttı ve konsolun tasarım ve bazı teknik detaylarını paylaştı. Switch 2, geliştirilmiş Joy-Con kontrol cihazları, USB-C bağlantı noktası ve geriye dönük oyun uyumluluğu gibi özellikler sunuyor. İşte Nintendo Switch 2 fiyatı ve çıkış tarihi hakkında bilinmesi gerekenler!

Uzun zamandır beklenen ve hemen hemen her hafta teknik özellik sızıntıları ile gündeme gelen Nintendo​ Switch 2 resmen tanıtıldı. Japon şirket, 16 Ocak Perşembe (bugün) yayınladığı bir video ile Switch 2 ile ilgili ilk detayları paylaştı. Konsolun çıkış tarihi ve fiyatı konusunda ise net bir bilgi vermedi.

NİNTENDO SWİTCH 2 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Nintendo Switch 2, ilk Switch'e oldukça benziyor ancak daha büyük. Videoda, Joy-Con kontrol cihazlarının siyah renkte olduğu ve renkli aksanlarla süslendiği görülüyor. Bu Joy-Con'lar, çıkıp takılmak yerine konsolun yan tarafına bağlanıyor ve oldukça kolay bir şekilde yerine oturduğu görülüyor.

Sağ Joy-Con'un üzerinde, ana düğmenin altına yerleştirilmiş yeni bir düğme bulunuyor; bu düğme daha önce sızıntılarda da görülmüştü. Videoda ayrıca Joy-Con'ların fare benzeri bir şekilde kullanıldığı da görülüyor. Ayrıca Joy-Con'ların üzerindeki SL ve SR düğmeleri, orijinal Switch'tekilere kıyasla daha büyük tasarlanmış.

Switch 2'nin üst kısmında, 3.5 mm kulaklık girişinin yanında yeni bir USB-C portu yer alıyor. Ayak standı ise yeni bir tasarıma sahip; daha çok "U" şeklinde bir tasarımı andırıyor. Switch 2'nin yuvası da daha yuvarlak bir yapıda geliyor. Ayrıca orijinal Switch'te olduğu gibi, Joy-Con'ları yerleştirebileceğiniz ayrı bir kontrol cihazı da bulunacak.

YENİ MARİO KART OYUNU DA GELEBİLİR

Videoda yalnızca yeni bir Mario Kart oyunu olduğu düşünülen bir oyun gösterildi. Ancak konsol, hem fiziksel hem de dijital Nintendo Switch oyunlarıyla geriye dönük uyumluluk sunacak. Öte yandan videoda, "bazı Nintendo Switch oyunlarının Nintendo Switch 2 üzerinde desteklenmeyebileceği veya tam uyumlu olmayabileceği" uyarısı yapıldı.

Nintendo, 2 Nisan 2025 tarihinde Switch 2 odaklı bir etkinlik düzenleyecek ve konsolla ilgili daha fazla bilgi paylaşacak. Etkinliğin spesifik saati daha sonra duyurulacak. Switch 2'yi ABD, Avrupa ve Asya bölgelerindeki çeşitli ülkelerde düzenlenecek etkinliklerde deneme imkanı sunulacak. Ancak ne yazık ki listede Türkiye yok.

Nintendo Switch, büyük bir başarı örneğiydi. Cihaz, ev konsolu ve taşınabilir bir cihazın hibrit bir karışımı olarak tasarlandı ve bu formül sayesinde tüm zamanların en çok satan konsollarından biri haline geldi. Konsolun başarısının büyük bir kısmı, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Super Mario Odyssey, Metroid Prime Remastered ve Mario Kart 8 Deluxe gibi Nintendo'nun en iyi oyunlarına ev sahipliği yapmasından kaynaklanıyordu.

Switch 2'yi alacaklar için iyi haber şu ki, bu oyunların tamamını yeni konsolda oynayabileceksiniz. Nintendo, kasım ayında Switch'in halefinin Switch oyunlarıyla uyumlu olacağını ve Nintendo Switch Online hizmetine sahip olacağını açıklamıştı.

NİNTENDO SWİTCH 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Nintendo, Switch 2 çıkış tarihi konusunda ketum davranıyor. Konsolu 2025 yılında satışa sunacağı bilgisi dışında ser verip sır vermiyor. Dolayısıyla cihaz artık resmileşmiş olsa da ne zaman satışa sunulacağı belirsiz.

NİNTENDO SWİTCH 2 FİYATI NE KADAR?

Belirsiz olan bir diğer konu da Nintendo Switch 2 fiyatı. Bu sorunun cevabı da büyük ihtimalle 2 Nisan'daki etkinlikte açıklanacaktır.