PlayStation Plus Kasım 2024 oyunları açıklandı

01 Kasım 2024

PlayStation, Kasım 2024 tarihinde Essential, Extra ve Premium aboneleri için 3 yeni ücretsiz oyun sunacak. Tamamı PS4 ve PS5 üzerinden oynanabilen birbirinden ilgi çekici oyunlar, 5 Kasım'dan itibaren PS Plus'a eklenebilecek. İşte PS Plus Kasım 2024 oyunları.

Sony'nin abonelik hizmeti PlayStation Plus​, kasım ayında oyunculara sunduğu ücretsiz oyunlarla genişlemeye devam ediyor. Üç farklı abonelik seviyesi bulunan PS Plus'ın Essential katmanı, bu ay da dikkat çeken yapımlarla güçlendi. İşte PS Plus Kasım 2024 oyunları.

PLAYSTATİON PLUS KASIM 2024 OYUNLARI

Kasım ayında PS Plus abonelerinin erişimine açılacak oyunlar​ Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged, Ghostwire: Tokyo ve Death Note: Killer Within olarak açıklandı. Üç oyun, 5 Kasım Salı gününden itibaren 3 Aralık'a kadar PlayStation Plus kullanıcıları tarafından ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebilecek.

EKİM AYINDA HANGİ OYUNLAR EKLENDİ?

Öte yandan ekim ayında PlayStation Plus Essential katmanına WWE 2K24, Dead Space ve Doki Doki Literature Club Plus! oyunları eklenmişti. Bu oyunları da kütüphanenize ekleyerek aboneliğiniz devam ettiği sürece ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

PLAYSTATION PLUS FİYATLARI

PlayStation Plus Türkiye fiyatları şu şekilde:

PlayStation Plus Essential: Aylık 175 TL, 3 aylık 440 TL, yıllık 1,400 TL

PlayStation Plus Extra: Aylık 260 TL, 3 aylık 720 TL, yıllık 2,340 TL

PlayStation Plus Deluxe: Aylık 305 TL, 3 aylık 830 TL, yıllık 2,740 TL