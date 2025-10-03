Samsung, One 8.5 ile yerleşik uygulamaların simgelerini yeniliyor

Samsung One UI arayüzünün görünümünü revize etmeye hazırlanıyor. SamMobile'ın haberine göre, sızdırılan One UI 8.5 dahili sürümleri, şirketin uygulama simgelerine gölge ve kıvrımlar ekleyerek daha üç boyutlu (3D) bir görünüm kazandıracağını gösteriyor.

ONE UI 8.5, UYGULAMA İKONLARINI DEĞİŞTİRİYOR

One UI 7.0 sürümündeki degrade renkleri koruyan yeni tasarım, arayüze görsel derinlik katarken One UI 8.0'ın düz (flat) tasarım çizgisinden belirgin biçimde uzaklaşıyor. Söz konusu 3D görünüm, hem yerleşik sistem uygulamalarında hem de üçüncü taraf uygulamaların ikonlarında test ediliyor. Ancak geliştirme aşamasındaki arayüzde yeni simgeler henüz her yerde görülmüyor.

Soldaki One UI 8.5, sağdaki One UI 8.0

Teknoloji devi, simge değişikliğinin yanı sıra sistem uygulamaları için de daha kompakt bir tasarım dili benimsiyor. Stok uygulamalarda ekranın alt kısmında yer alan sekme çubuğu artık daha minimal, kapsül şeklinde bir görünüme kavuşuyor. Ayrıca One UI 7.0 ile eklenen sekme ikonlarının metin etiketleri de kaldırılıyor.

ONE UI 8.5 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yeni yazılımın Galaxy S26 serisiyle birlikte önümüzdeki yılın başlarında kullanıcılara sunulması bekleniyor.

ONE UI 8.5 GÜNCELLEMESİNİ DESTEKLEYECEK TELEFONLAR

Galaxy S23 serisinden Galaxy S25 serisine kadar olan akıllı telefonlar One UI 8.5'i alacak. Ayrıca Galaxy S22 serisi ve Galaxy S21 FE de son güncelleme olarak One UI 8.5'e kavuşacak. Yeni sürümü desteklemesi beklenen cihazların listesi şöyle:

Galaxy S25, S25+, S25 Edge ve S25 Ultra, S25 FE

Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra, S24 FE

Galaxy S23, S23+ ve S23 Ultra, S23 FE

Galaxy Z Fold 7, Flip 7 ve Flip7 FE

Galaxy Z Fold 6, Fold Special Edition ve Flip 6

Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5

Galaxy A17

Galaxy A56, A36, A26, A16, A06

Galaxy A55, A35, A25, A15

Galaxy A54, A34, A24

Galaxy A73, A53, A33

Galaxy M56/F56

Galaxy M36/F36

Galaxy M55s

Galaxy M55/F55

Galaxy M54/F54

Galaxy M34/F34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M16/F16

Galaxy M15/F15

Galaxy M06/F06

Güncellemeyi alma olasılığı yüksek ancak kesinleşmeyen cihazlar ise Galaxy S22, S22+ ve S22 Ultra, Galaxy S21 FE, Galaxy Z Fold 4 ve Flip 4 olarak karşımıza çıkıyor.