Samsung, One 8.5 ile yerleşik uygulamaların simgelerini yeniliyor

Samsung One UI arayüzünün görünümünü revize etmeye hazırlanıyor. SamMobile'ın haberine göre, sızdırılan One UI 8.5 dahili sürümleri, şirketin uygulama simgelerine gölge ve kıvrımlar ekleyerek daha üç boyutlu (3D) bir görünüm kazandıracağını gösteriyor.
One UI 7.0 sürümündeki degrade renkleri koruyan yeni tasarım, arayüze görsel derinlik katarken One UI 8.0'ın düz (flat) tasarım çizgisinden belirgin biçimde uzaklaşıyor. Söz konusu 3D görünüm, hem yerleşik sistem uygulamalarında hem de üçüncü taraf uygulamaların ikonlarında test ediliyor. Ancak geliştirme aşamasındaki arayüzde yeni simgeler henüz her yerde görülmüyor.
Soldaki One UI 8.5, sağdaki One UI 8.0
Teknoloji devi, simge değişikliğinin yanı sıra sistem uygulamaları için de daha kompakt bir tasarım dili benimsiyor. Stok uygulamalarda ekranın alt kısmında yer alan sekme çubuğu artık daha minimal, kapsül şeklinde bir görünüme kavuşuyor. Ayrıca One UI 7.0 ile eklenen sekme ikonlarının metin etiketleri de kaldırılıyor.
Yeni yazılımın Galaxy S26 serisiyle birlikte önümüzdeki yılın başlarında kullanıcılara sunulması bekleniyor.
Galaxy S23 serisinden Galaxy S25 serisine kadar olan akıllı telefonlar One UI 8.5'i alacak. Ayrıca Galaxy S22 serisi ve Galaxy S21 FE de son güncelleme olarak One UI 8.5'e kavuşacak. Yeni sürümü desteklemesi beklenen cihazların listesi şöyle:
Güncellemeyi alma olasılığı yüksek ancak kesinleşmeyen cihazlar ise Galaxy S22, S22+ ve S22 Ultra, Galaxy S21 FE, Galaxy Z Fold 4 ve Flip 4 olarak karşımıza çıkıyor.