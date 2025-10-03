Menü Kapat
Teknoloji
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Samsung, One 8.5 ile yerleşik uygulamaların simgelerini yeniliyor

Samsung'un mobil arayüzü One UI ikon tasarımında köklü bir değişikliğe hazırlanıyor. Sızdırılan dahili One UI 8.5 sürümleri, şirketin uygulama simgelerini daha üç boyutlu (3D) bir görünüme kavuşturacağını ortaya koydu.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
03.10.2025
10:27
|
GÜNCELLEME:
03.10.2025
10:27

Samsung One UI arayüzünün görünümünü revize etmeye hazırlanıyor. SamMobile'ın haberine göre, sızdırılan One UI 8.5 dahili sürümleri, şirketin uygulama simgelerine gölge ve kıvrımlar ekleyerek daha üç boyutlu (3D) bir görünüm kazandıracağını gösteriyor.

ONE UI 8.5, UYGULAMA İKONLARINI DEĞİŞTİRİYOR

One UI 7.0 sürümündeki degrade renkleri koruyan yeni tasarım, arayüze görsel derinlik katarken One UI 8.0'ın düz (flat) tasarım çizgisinden belirgin biçimde uzaklaşıyor. Söz konusu 3D görünüm, hem yerleşik sistem uygulamalarında hem de üçüncü taraf uygulamaların ikonlarında test ediliyor. Ancak geliştirme aşamasındaki arayüzde yeni simgeler henüz her yerde görülmüyor.

Samsung, One 8.5 ile yerleşik uygulamaların simgelerini yeniliyor

Soldaki One UI 8.5, sağdaki One UI 8.0

Teknoloji devi, simge değişikliğinin yanı sıra sistem uygulamaları için de daha kompakt bir tasarım dili benimsiyor. Stok uygulamalarda ekranın alt kısmında yer alan sekme çubuğu artık daha minimal, kapsül şeklinde bir görünüme kavuşuyor. Ayrıca One UI 7.0 ile eklenen sekme ikonlarının metin etiketleri de kaldırılıyor.

ONE UI 8.5 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yeni yazılımın Galaxy S26 serisiyle birlikte önümüzdeki yılın başlarında kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Samsung, One 8.5 ile yerleşik uygulamaların simgelerini yeniliyor

ONE UI 8.5 GÜNCELLEMESİNİ DESTEKLEYECEK TELEFONLAR

Galaxy S23 serisinden Galaxy S25 serisine kadar olan akıllı telefonlar One UI 8.5'i alacak. Ayrıca Galaxy S22 serisi ve Galaxy S21 FE de son güncelleme olarak One UI 8.5'e kavuşacak. Yeni sürümü desteklemesi beklenen cihazların listesi şöyle:

  • Galaxy S25, S25+, S25 Edge ve S25 Ultra, S25 FE
  • Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra, S24 FE
  • Galaxy S23, S23+ ve S23 Ultra, S23 FE
  • Galaxy Z Fold 7, Flip 7 ve Flip7 FE
  • Galaxy Z Fold 6, Fold Special Edition ve Flip 6
  • Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5
  • Galaxy A17
  • Galaxy A56, A36, A26, A16, A06
  • Galaxy A55, A35, A25, A15
  • Galaxy A54, A34, A24
  • Galaxy A73, A53, A33
  • Galaxy M56/F56
  • Galaxy M36/F36
  • Galaxy M55s
  • Galaxy M55/F55
  • Galaxy M54/F54
  • Galaxy M34/F34
  • Galaxy M53
  • Galaxy M33
  • Galaxy M16/F16
  • Galaxy M15/F15
  • Galaxy M06/F06

Güncellemeyi alma olasılığı yüksek ancak kesinleşmeyen cihazlar ise Galaxy S22, S22+ ve S22 Ultra, Galaxy S21 FE, Galaxy Z Fold 4 ve Flip 4 olarak karşımıza çıkıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
iPhone, Google deprem bildirimi nasıl açılır? Samsung, Xiaomi'de deprem bildirimi açma
WhatsApp kullanırken birçok kişi fark etmiyor! Büyük açık ortaya çıktı: Banka hesapları da tehlikede
ETİKETLER
#samsung
#One Ui 8.5
#Ui Tasarım
#3d Görünüm
#Aplikasyon İkonları
#Teknoloji
