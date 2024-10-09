Samsung, One UI 7.0 Beta programını halka açıyor: İşte güncellemeyi alacak modeller
Samsung, One UI 7.0 için geliştiricilere özel beta programının ardından kullanıcılar için de bir beta sürümünün sunulacağını açıkladı. Beta programı henüz başlamasa da şirket yıl içinde daha fazla bilgi paylaşacağını söyledi. Peki One UI 7 güncellemesi alacak cihazlar hangileri?
Samsung'un merakla beklenen yeni kullanıcı arayüzü One UI 7.0 için Beta programı, geliştiriciler ve normal kullanıcılar tarafından test edilebilecek. Geçtiğimiz hafta düzenlenen Samsung Geliştirici Konferansı'nda (SDC24) sadece geliştiricilere yönelik bir Beta programı duyurulması, bazı hayranlar arasında endişe uyandırmıştı. Ancak şirketten, kullanıcıların yüreğine su serpen haber geldi.
SamMobile sitesinin aktardığına göre, Samsung ABD topluluk forumlarında konuşan moderatör, One UI 7.0 Beta programının halka da sunulacağını doğruladı ve böylelikle kullanıcıların kaygılarını gidermiş oldu. Peki One UI 7.0 Beta ne zaman başlayacak?
ONE UI 7 BETA GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN SUNULACAK?
Ne yazık ki, One UI 7.0 Beta programının geliştiriciler ve kullanıcılar için hemen başlaması beklenmiyor. Güney Koreli üretici, SamMobile'a verdiği demeçte, bu yıl daha sonra beta programı hakkında daha fazla bilgi paylaşacağını belirtti. Galaxy S25 serisinin lansmanına kadar yeni yazılımın kararlı sürümünün piyasaya sunulmayacağı üzerinde duruluyor.
Öte yandan One UI 7.0 Beta programının yayınlanması, önceki sürümler olan One UI 6.0 ve 5.0'a kıyasla iki ay gecikmiş durumda. Bununla birlikte Samsung'un gecikme için önemli bir nedeni var: One UI 7.0, One UI 1.0'den bu yana en büyük görsel ve işlevsel yenilikleri beraberinde getirecek.
SAMSUNG'UN HEDEFİ: TEK BİR ARAYÜZ, TÜM CİHAZLAR
Bu arada Samsung, One UI 7.0 ile geleceğe dönük büyük hedefler taşıyor. Şirket sadece telefonlar ve tabletler için değil, aynı zamanda akıllı saatler, televizyonlar ve akıllı ev cihazları için de tek bir kullanıcı arayüzü sunmayı planladığını duyurdu.
Şirketin Android tabanlı kendi kullanıcı arayüzü yıllar içinde birkaç isim değişikliğine uğramıştı. 2018'den bu yana ise One UI'de karar kılınmıştı ve şirket, mobil cihazlarındaki arayüzünü yıllardır bu şekilde olarak adlandırıyor. Ev aletleri ve TV'ler gibi diğer ürün serilerinin yazılım isimleri ise farklıydı.
Samsung, SDC 2024'te mobil cihazlar, TV'ler ve ev aletleri de dahil olmak üzere ana ürün serilerinin yazılım deneyimini 2025'ten itibaren One UI şemsiyesi altında birleştireceğini açıkladı. Ayrıca yapay zeka entegrasyonu da One UI'ın gelecekteki sürümlerinin merkezinde yer alacak.
ONE UI 7 (ANDROID 15) ALACAK SAMSUNG CİHAZLAR
GALAXY S SERİSİ
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24+
- Galaxy S24
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23+
- Galaxy S23
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22+
- Galaxy S22
- Galaxy S21 FE
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy S21+
- Galaxy S21
GALAXY Z SERİSİ
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Flip 3
GALAXY A SERİSİ
- Galaxy A73
- Galaxy A72
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A23
- Galaxy A15 (LTE+5G)
- Galaxy A14 (LTE+5G)
GALAXY TAB SERİSİ
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)
GALAXY F / M SERİSİ
- Galaxy F54
- Galaxy F34
- Galaxy F15
- Galaxy M54
- Galaxy M34
- Galaxy M53
- Galaxy M33
- Galaxy M15