Samsung, One UI 7.0 Beta programını halka açıyor: İşte güncellemeyi alacak modeller

09 Ekim 2024 15:29 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 15:30

Samsung, One UI 7.0 için geliştiricilere özel beta programının ardından kullanıcılar için de bir beta sürümünün sunulacağını açıkladı. Beta programı henüz başlamasa da şirket yıl içinde daha fazla bilgi paylaşacağını söyledi. Peki One UI 7 güncellemesi alacak cihazlar hangileri?

Samsung​'un merakla beklenen yeni kullanıcı arayüzü One UI 7.0 için Beta​ programı, geliştiriciler ve normal kullanıcılar tarafından test edilebilecek. Geçtiğimiz hafta düzenlenen Samsung Geliştirici Konferansı'nda (SDC24) sadece geliştiricilere yönelik bir Beta programı duyurulması, bazı hayranlar arasında endişe uyandırmıştı. Ancak şirketten, kullanıcıların yüreğine su serpen haber geldi.

SamMobile sitesinin aktardığına göre, Samsung ABD topluluk forumlarında konuşan moderatör, One UI 7.0 Beta programının halka da sunulacağını doğruladı ve böylelikle kullanıcıların kaygılarını gidermiş oldu. Peki One UI 7.0 Beta ne zaman başlayacak?

ONE UI 7 BETA GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN SUNULACAK?

Ne yazık ki, One UI 7.0 Beta programının geliştiriciler ve kullanıcılar için hemen başlaması beklenmiyor. Güney Koreli üretici, SamMobile'a verdiği demeçte, bu yıl daha sonra beta programı hakkında daha fazla bilgi paylaşacağını belirtti. Galaxy S25 serisinin lansmanına kadar yeni yazılımın kararlı sürümünün piyasaya sunulmayacağı üzerinde duruluyor.

Öte yandan One UI 7.0 Beta programının yayınlanması, önceki sürümler olan One UI 6.0 ve 5.0'a kıyasla iki ay gecikmiş durumda. Bununla birlikte Samsung'un gecikme için önemli bir nedeni var: One UI 7.0, One UI 1.0'den bu yana en büyük görsel ve işlevsel yenilikleri beraberinde getirecek.

SAMSUNG'UN HEDEFİ: TEK BİR ARAYÜZ, TÜM CİHAZLAR

Bu arada Samsung, One UI 7.0 ile geleceğe dönük büyük hedefler taşıyor. Şirket sadece telefonlar ve tabletler için değil, aynı zamanda akıllı saatler, televizyonlar ve akıllı ev cihazları için de tek bir kullanıcı arayüzü sunmayı planladığını duyurdu.

Şirketin Android tabanlı kendi kullanıcı arayüzü yıllar içinde birkaç isim değişikliğine uğramıştı. 2018'den bu yana ise One UI'de karar kılınmıştı ve şirket, mobil cihazlarındaki arayüzünü yıllardır bu şekilde olarak adlandırıyor. Ev aletleri ve TV'ler gibi diğer ürün serilerinin yazılım isimleri ise farklıydı.

Samsung, SDC 2024'te mobil cihazlar, TV'ler ve ev aletleri de dahil olmak üzere ana ürün serilerinin yazılım deneyimini 2025'ten itibaren One UI şemsiyesi altında birleştireceğini açıkladı. Ayrıca yapay zeka entegrasyonu da One UI'ın gelecekteki sürümlerinin merkezinde yer alacak.

ONE UI 7 (ANDROID 15) ALACAK SAMSUNG CİHAZLAR

GALAXY S SERİSİ

Galaxy S24​ Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

GALAXY Z SERİSİ

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

GALAXY A SERİSİ

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE+5G)

Galaxy A14 (LTE+5G)

GALAXY TAB SERİSİ

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

GALAXY F / M SERİSİ