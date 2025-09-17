Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Savaş cephesinde yeni gelişme: Denizaltı dönemi bitiyor!

Denizaltılar, onlarca yıldır “sessiz ve görünmez” nitelikleriyle deniz savaşlarının en kritik unsurlarından biri oldu. Ancak Çinli araştırmacıların geliştirdiği yeni yapay zekâ destekli anti-denizaltı sistemi, bu üstünlüğü kökünden sarsabilir.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
17.09.2025
saat ikonu 11:42
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
saat ikonu 11:42

Sistemin arkasında, Çin Helikopter Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü’nden kıdemli mühendis Meng Hao ve ekibi bulunuyor. Geliştirilen teknoloji, klasik denizaltı avlama yöntemlerinden farklı olarak tüm sensör ve verileri tek bir merkezde topluyor.

Sonar şamandıralar, su altı sensörleri, radarlar ve okyanustaki sıcaklık-tuzluluk oranları aynı anda analiz ediliyor. Yapay zekâ ise bu verileri adeta bir dijital komutan gibi yöneterek denizaltıların yerini yüzde 95 başarıyla tespit edebiliyor.

Savaş cephesinde yeni gelişme: Denizaltı dönemi bitiyor!

GÜNEY ÇİN DENİZİ’NDE YENİ DENGELER

’in bu teknolojiye yönelmesi tesadüf değil. ’nde ABD ile denizaltı rekabeti giderek kızışıyor. Pekin, Washington’un bölgede kurduğu denizaltı gözetleme ağını ciddi bir tehdit olarak görüyor. Bu nedenle anti-denizaltı sistemleri ve su altı dronları, Çin’in öncelikli savunma projeleri arasında.

Savaş cephesinde yeni gelişme: Denizaltı dönemi bitiyor!

Yapay zekânın denizaltıların gizlilik zırhını aşması, yalnızca bölgesel dengeleri değil, nükleer caydırıcılık hesaplarını da değiştirebilir. Çünkü balistik füze taşıyan denizaltılar, bugüne kadar düşman hattına fark edilmeden sızabilmeleriyle stratejik bir avantaj sağlıyordu. Eğer Çin’in iddiaları doğru çıkarsa, bu “görünmezlik” dönemi kapanabilir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çinli robot süpürge devinden otomobil sürprizi: Bugatti’nin aynısı…
YouTube 100 milyar dolar para dağıttı
ETİKETLER
#çin
#yapay zeka
#güney çin denizi
#Denizaltı Avlama
#Savunma Teknolojisi
#Uluslararası Politik
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.