Selçuk Bayraktar görüntüleri servis etti: Bayraktar KALKAN DİHA, 42. testini başarıyla tamamladı

14 Ağustos 2024 11:52 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 11:56

KEMANKEŞ 2 başarıya doymuyor: Akıllı füzemizin bir testi daha tamamlandı

KEMANKEŞ 2 başarıya doymuyor: Akıllı füzemizin bir testi daha tamamlandı

Baykar, yerli ve milli olarak geliştirdiği, geleceğin muharebe konseptine yön verecek Muharip İnsansız Uçak Sistemi Bayraktar KIZILELMA PT-3'ün Motor Çalıştırma ve Koşu Testleri'ni tamamladığını duyurduktan sonra bir gelişmeyi de KALKAN DİHA aracı için paylaştı.

BAYRAKTAR KALKAN DİHA, 42. UÇUŞUNU YAPTI

Keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütmek üzere tasarlanan Bayraktar Kalkan DİHA (Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı), Sistem Tanımlama Testi'ni gerçekleştirdiği 42. uçuşunu da kazasız belasız tamamladı.

Bayraktar KALKAN DİHA, 2 Ağustos'ta gerçekleştirdiği 41'inci uçuşunda da 'Orta Menzil Haberleşme Testi'ni başarılı bir şekilde tamamlamıştı. Bu testte araç 2 saat 30 dakika havada kalmıştı, ayrıca menzil mesafesi de 40 kilometre olmuştu.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar KALKAN DİHA'nın 42. uçuş testini gerçekleştirdiği anlara ilişkin videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.

BAYRAKTAR KALKAN DİHA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Testlerini başarıyla sürdüren Bayraktar KALKAN DİHA, Taktik İHA sınıfında bir hava aracı olarak ön plana çıkıyor. Baykar'dan gelen bilgilere göre, araç otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabiliyor. Ayrıca elektrik motorlarıyla kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçecek, seyir uçuş modunda sadece yakıt motoru aktif halde bulunacak şekilde tasarlandı.

İniş modu için dikey iniş, gövde üzerine iniş ve paraşütlü iniş olmak üzere üç farklı opsiyon bulunuyor. Hava aracı, otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebilen uçuş kontrol sistemine de sahip.

Temel uçuş performans kriterleri

45-50 Knot Seyir Hızı

8000 Feet Operasyonel İrtifa

3 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

5 Metre Kanat Açıklığı

Dikey İniş Kalkışlı

70 Knot Maksimum Hız

14000 Feet İrtifa Tavanı

6 Saat Havada Kalma Süresi

75 Kilogram Azami Kalkış Ağırlığı

100 Kilometre Haberleşme Menzili

1.5 Metre Uzunluk

Gelişmiş Özellikler