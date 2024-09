Selçuk Bayraktar Teknofest Antalya'da müjdeyi duyurdu! "Dışa bağımlılık sona erdi..."

05 Eylül 2024 17:14 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 17:14

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest'in Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finali Antalya'da gerçekleştiriliyor. Festival kapsamında basın toplantısı düzenleyen BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar; “Teknofest'te yarışmalara katılıp, takım kurup, sonrasında girişimlerini yapan kişilerin, onlarca ülkeye ihracat yapan şirketler kurduğunu görmeye başladık. Antalya'daki fuar merkezinde girişimlerimizin sunumları ve sergileri olacak” dedi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest'in 25 alanda düzenlenen teknoloji yarışmalarının finali, ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi ev sahipliğinde başladı. Bir milyon 650 bin yarışmacının başvurduğu yarışmalar, 49 ana kategori ve 127 alt kategoride yapılıyor. Yapay zekadan haberleşmeye, biyoteknolojiden tarım teknolojilerine uzanan yarışmaların finalinde bin 270 takım, 6 bin 514 finalist dereceye girmek için mücadele ediyor. Festivalde basın mensuplarıyla bir araya gelen BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest hakkında bilgi vererek, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Savunma Sanayii alanında dışa bağımlılığın sona erdiğini ifade eden Bayraktar, Dünyanın en büyük teknoloji festivallerinden birisi olan Teknofest hakkında da bilgiler vererek; Teknofest'te başlayan girişimlerin dünyaya açıldığını söyledi.

İşte Selçuk Bayraktar'ın röportajı:

"TEKNOFEST REKOR KIRDI"

Kuantum teknolojileri, finansal teknolojiler, nükleer enerji teknolojileri, Türkçe tabanlı yapay zeka dil modeli yarışması, kablosuz haberleşme yarışmaları gibi yeni yarışmalarımızda mevcut yarışmalarımıza ilave olmuş oldu. Bu yıl Teknofest kendi rekorunu kırdı, 1 buçuk milyonun üzerinde genç kardeşimiz bu yarışmalara başvurdu, 700 bin farklı takım kurdular. Dünya açısından da Türkiye açısından da baktığımızda açık ara bir teknoloji platformu için büyük bir rekor, başvuran 1 buçuk milyon kardeşimizin şu an da finale kalan 6 bin 500'ü, 25 farklı alanda Antalya'da Teknofest Akdeniz'de yarışmaya devam ediyor.

"TEKNOFEST ŞAMPİYONLAR LİGİ ADANA'DA YAPILACAK"

Teknofest, 2-6 Ekim tarihlerinde Adana'da milletimizle buluşacak, orada da bu yarışmalardan şampiyon olmuş kardeşlerimiz Teknofest Şampiyonlar Ligi'nde yarışacak. Teknofest, bir yıl İstanbul'da bir yıl Anadolu'da olacak şekilde düzenleniyor, ilk yılından itibaren toplumumuzdan ve özellikle Anadolu'dan büyük bir rağbet almasıyla birlikte böyle bir karar aldık.

"ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİĞİ YIKTIK"

Öncelikli hedefimiz teknoloji bilim geliştirme tutkusunu toplumumuzda aşılamaktı, bunun yanında gençlerimizin büyük bir özgüven kazanmasını sağlamaktı. Çünkü bu alanlarda özellikle öğrenilmiş bir çaresizlik var olduğunu söyleyebilirdik. En azından benim gençliğimde bu biraz böyleydi. Şu anda dünyaya damgasını vuracak eserlerimizle birlikte özellikle savunma sanayinde yapılan hamlelerle bir anlamda yıkılmış oldu ve tabii biz sadece savunma sanayinde değil, çok daha geniş bir spektrumda bu milli teknoloji hamlesinin ideali olan tam bağımsız müreffeh Türkiye hedefiyle yarışmalarımızı çok daha geniş bir yelpazede düzenlemeye başladık.

Bu yarışmaların bir kısmı ilkokul seviyesinde, bir kısmı ortaokul, lise, üniversite ve hatta çok ileri düzeyde bilimsel derinlik içeren yarışmalar. Bunun yanında; o yarışmalarda kurdukları takımlarda girişimler oluşturup, dünya markası olacak girişimlerin bir anlamda tohumlarını atmaya başladık. Teknofest'ten yetişen kuşak girişimlerini kurmaya başladı, yüzlerce genç girişim doğduğunu gördük. Teknofest'te yarışmalara katılıp, takım kurup, sonrasında girişimlerini yapan kişilerin, onlarca ülkeye ihracat yapan şirketler kurduğunu görmeye başladık. Antalya'daki fuar merkezinde girişimlerimizin sunumları ve sergileri olacak.

Tüm dünyadan Türkiye'nin savunma eserlerine büyük bir rağbet olduğunu da söyleyen Selçuk Bayraktar, savunma sanayisine doğan ilgiyle Türkiye'nin dışa bağlılığının azaldığını ifade etti. Bayraktar, konuşmasını şu şekilde tamamladı:

“Tüm dünyadan Türkiye'nin savunma eserlerine büyük bir rağbet var, akıllı mühimmat sistemleri, insan savar araçları, insansız sistemlerden başlamak üzere çok geniş bir yelpazede tüm ürünlerin hem dünyada tanınırlığı hem de marka değeri var. Bundan 20 sene öncesine döndüğünüzde Türkiye yüzde 85 oranında dışarıya bağımlı bir ülkeydi. Şu an ise çok yüksek bir yerlilik oranıyla SİHA'larımızda yüzde 90'ların üzerinde diğer alanlarda da yüzde 60-70'lerin üzerinde olacak şekilde neredeyse bize ambargo uygulanan her ürünün öncelikle muadilinin sonrasında daha iyisini yapan bir savunma ekosistemimiz var. Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden Türk savunma sanayi sistemine büyük ilgi var. Teknofest'in maksadı, orada oluşan enerjiyi teknolojinin tüm diğer sivil alanlarına yayarak, çok daha büyük bir insanlık faydasına katma değer sağlamak.