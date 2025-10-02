Sosyal medya devinden şaşırtan karar: Fotoğraf ve videoları saklama artık ücretli olacak

Popüler mesajlaşma uygulaması Snapchat, kullanıcıların yıllardır ücretsiz olarak sakladığı fotoğraf ve video arşivleri için ücret talep etmeye başlayacağını duyurdu. Söz konusu karar, özellikle eski gönderilerden oluşan büyük bir arşive sahip kullanıcıların tepkisini çekti.

Uygulamanın Anılar (Memories) adı verilen özelliği, 2016 yılından beri kullanıcıların paylaştıkları içerikleri kaydetmesine olanak tanıyordu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, artık 5 GB üzerinde Anı arşivine sahip kişilerin, arşivlerini korumaya devam etmek için ödeme yapmaları gerekecek.

KULLANICILARDAN "AÇGÖZLÜLÜK" TEPKİSİ

Sosyal medya platformlarında tepki gösteren kullanıcılar, uygulamanın çatı şirketi Snap'i "açgözlü" olmakla suçladı. Snap bir hizmeti ücretsiz almaktan ücretli olana geçiş yapmanın "hiçbir zaman kolay olmadığını" kabul etti. Ancak "Anılar" özelliğini tüm topluluk için daha iyi hale getirmeye devam etmek adına yatırım yapabilmek için bu değişikliğin maliyete değeceğini belirtti.

Şirketin blog yazısında, "Memories" altyapısı kapsamında bugüne kadar bir trilyondan fazla anının kaydedildiği bilgisi paylaşıldı. Söz konusu özellik, başlangıçta 24 saat veya daha kısa süreyle paylaşılan fotoğraf ve videoların kaydedilmesine olanak tanıyor ve kullanıcılara ileride bunları anı veya "eskiye dönüş" olarak yeniden paylaşma imkanı sunuluyor.

SINIRLAMAYI AŞANLARA 100 GB PLAN SUNULACAK

Yapılan düzenlemeler uyarınca, kaydedilmiş anıları 5 GB sınırını aşan kullanıcılara 100 GB depolama planına yükseltme önerilecek. Daha fazla depolama seviyeleri ise Snapchat+ ve Snapchat Premium abonelikleri için ödeme yapan kullanıcılara sunulacak.

Şirket sınırı aşanlara 12 aylık geçici depolama sağlayacağını ve kullanıcıların kaydettikleri içerikleri kendi cihazlarına indirebileceklerini de bildirdi.

Teknoloji yayıncısı TechCrunch'a konuşan şirket sözcüsü, başlangıçtaki 100 GB depolama planının aylık 1.99 dolar olacağını ifade etti. Ayrıca 250 GB depolamanın ise 3.99 dolar maliyetindeki Snapchat+ aboneliğine dahil edileceğini kaydetti.