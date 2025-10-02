Trump'ın Gazze Planı'nda değişiklik ve garanti isteniyor! İslami Cihad Hamas'tan önce talebi iletti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinin ardından Hamas'a sunulan Gazze Planı için değişiklikler istendi. Hamas, cevabını bildirmeden önce 20 maddelik değişiklik Gazze Planı'nda değişiklik istedi. Filistin İslami Cihad'dan da açıklama geldi. El Arabiya'ya konuşan Filistin İslami Cihad'ın (PIJ) Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed el-Hindi, planın tamamen reddedilmediğini fakat değişiklikler istendiğini söyledi.

Muhammed El-Hindi, ABD lideri Trump'ın Gazze planı için garantiler istedi. Trump'a suçlamalarda bulunan El-Hindi, Gazze planının direnişi suç sayma ve Filistin ulusal kurtuluş projesini baltalamayı amaçladığını ifade etti.

''PLAN DEĞİŞMEZSE BAŞARISIZ OLACAK''

İşgalci İsrail güçlerinin geri çekilmesinin planlanması ve tutukluların serbest bırakılması gerektiğini söyleyen El-Hindi, Gazze'ye yönelik savaşın durdurulması için garantiler istedi. İslami Cihad'ın Genel Sekreteri, "Saldırganlığın sona ermesi ve işgalcilerin geri çekilmesi için yazılı bir garanti ve takvim istiyoruz. Arap ve İslam dünyasının Trump planını kabul etmesi, Netanyahu'nun değişiklik tekliflerinden önceki belgeye dayanıyor.'' dedi.

El-Hindi, "Trump planı değiştirilmezse başarısız olacak" vurgusunu yaptı.

HAMAS HENÜZ CEVAP VERMEDİ

Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu Gazze planına vereceği cevap ise hala bekleniyor. AFP'nin haberinde yer alan Filistinli kaynaklara göre Hamas, özellikle silahsızlanma şartına karşı çıkarak planın bu haliyle kabul edilemeyeceğini bildirdi.

Grup, liderlerinin hem Filistin içinde hem de dışında hedef alınmaması için uluslararası güvence ve İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmesini istiyor.

TRUMP'IN GAZZE PLANI

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.