Hatay'da korkunç kaza! Yabancı uyruklu kadın feci şekilde can verdi

Hatay'da tırla çarpışan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. 45 yaşında olduğu öğrenile motosiklet sürücüsünün cansız bedeni morga kaldırıldı.
Saat 09.40 sıralarında İskenderun ilçesi Güzelçay Mahallesi E-91 Karayolu Muammer Aksoy Caddesi Umat Kavşağı'nda yaşanan kazada edinilen bilgiye göre; yabancı uyruklu kadın sürücü Sümeyye Erşo (45) idaresindeki 31 MD 5843 plakalı motosiklet, kavşakta seyir halindeki İ.H.A. yönetimindeki 31 ATZ 38 plakalı tırla çarpıştı.
Tırın sol yan kısmına çarpan motosikletin sürücüsü S.E. olay yerinde hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından Sümeyye Erşo'nun cenazesi morga kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.