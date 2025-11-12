Sosyal medyada yaş sınırı! Bakan Göktaş'tan net mesaj: Kararlıyız

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri sırasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya kullanımına yönelik yaş sınırı düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

SOSYAL MEDYADA YAŞ SINIRI

Çocukların dijital dünyanın sunduğu imkanlardan güvenle yararlanabilmesi için koruyucu çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerinin altını çizen Bakan Göktaş, "Sosyal medya çalışma grubumuzla zararlı içerikleri tespit ediyor ve gerekli müdahaleleri anında yapıyoruz. Öte yandan, sosyal medya kullanımına yönelik yaş sınırı düzenlemesi üzerinde de titizlikle çalışıyoruz" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENLE BÜYÜYEBİLECEĞİ BİR GELECEK İNŞA ETMEYE KARARLIYIZ"

Çocuk için Dost Uygulamalar, yani DUY ihbar platformuyla, çocuklar için güvenli bir dijital alan oluşturdaklarını söyleyen BAkan Göktaş, "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ilk imzacısı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın da desteğiyle çocukların dijital haklarının korunmasında ulusal ve uluslararası farkındalığa öncülük ediyoruz. Bugün 81 ilimizde 46 bin 996 üyeye ulaşan Çocuk Hakları Komitelerimizle çocuklarımızın hak ve sorumluluklarının bilincinde bireyler olarak yetişmelerini destekliyoruz. Çocuk katılımı konusunda rol model alınan ülke olarak, 26. Çocuk Forumu’nu önümüzdeki hafta ‘Dijital Dünyada Çocuk Hakları’ temasıyla gerçekleştireceğiz. Çocuklarımızın güvenle büyüyebileceği bir gelecek inşa etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.