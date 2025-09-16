Spotify bombayı patlattı: Ücretsiz kullanıcılara yeni özgürlük

Spotify, uzun süredir eleştirilen karışık çalma zorunluluğunu kaldırarak ücretsiz kullanıcılar için önemli bir değişikliğe gitti. Artık platformda Premium aboneliği olmayan kullanıcılar da istedikleri şarkıyı arayıp doğrudan çalabiliyor. Yeni özellik, şirketin küresel çapta başlattığı güncellemenin bir parçası olarak devreye girdi.

Geçmişte yalnızca Premium üyelerin yararlanabildiği seçmeli dinleme imkanı, ücretsiz sürümü kullanan mobil kullanıcılar için de erişilebilir hale geldi. Spotify sözcüsü Luke Mackay, The Verge'e yaptığı açıklamada, "Güncellenen ücretsiz sürümde kullanıcılar, istedikleri şarkıya dokunarak veya arayarak dinleyebilecek. Beğenmedikleri şarkıları atlayarak devam edebilecekler" dedi.

HER KULLANICININ DİNLEME SÜRESİ SINIRLI

Yine de bazı sınırlamalar devam ediyor: Her kullanıcıya günlük belirli bir dinleme süresi tanınıyor. Süre dolduğunda yalnızca saatte en fazla altı kez şarkı atlayabiliyorsunuz. Ayrıca ücretsiz sürümde reklamlar yer almaya devam edecek.

Öte yandan şirket, kısa süre önce yalnızca ücretli planlara özel kayıpsız (lossless) ses seçeneğini duyurmuştu. İlk etapta Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi sınırlı sayıda ülkede sunulacak yeni özellik, yüksek ses kalitesi isteyen müzikseverlerin Premium abonelik aracılığıyla şarkıları kayıpsız formatta dinlemesine olanak sağlayacak.