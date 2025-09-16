Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Spotify bombayı patlattı: Ücretsiz kullanıcılara yeni özgürlük

Spotify artık ücretsiz kullanıcıların da istedikleri şarkıyı seçip dinleyebilmesini sağlayarak karışık çalma zorunluluğunu kaldırdı. Ancak yine de bazı sınırlamalar mevcut.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Spotify bombayı patlattı: Ücretsiz kullanıcılara yeni özgürlük
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 09:37
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 09:37

, uzun süredir eleştirilen karışık çalma zorunluluğunu kaldırarak ücretsiz kullanıcılar için önemli bir değişikliğe gitti. Artık platformda Premium aboneliği olmayan kullanıcılar da istedikleri şarkıyı arayıp doğrudan çalabiliyor. Yeni özellik, şirketin küresel çapta başlattığı güncellemenin bir parçası olarak devreye girdi.

Geçmişte yalnızca Premium üyelerin yararlanabildiği seçmeli dinleme imkanı, ücretsiz sürümü kullanan mobil kullanıcılar için de erişilebilir hale geldi. Spotify sözcüsü Luke Mackay, The Verge'e yaptığı açıklamada, "Güncellenen ücretsiz sürümde kullanıcılar, istedikleri şarkıya dokunarak veya arayarak dinleyebilecek. Beğenmedikleri şarkıları atlayarak devam edebilecekler" dedi.

Spotify bombayı patlattı: Ücretsiz kullanıcılara yeni özgürlük

HER KULLANICININ DİNLEME SÜRESİ SINIRLI

Yine de bazı sınırlamalar devam ediyor: Her kullanıcıya günlük belirli bir dinleme süresi tanınıyor. Süre dolduğunda yalnızca saatte en fazla altı kez şarkı atlayabiliyorsunuz. Ayrıca ücretsiz sürümde reklamlar yer almaya devam edecek.

Öte yandan şirket, kısa süre önce yalnızca ücretli planlara özel kayıpsız (lossless) ses seçeneğini duyurmuştu. İlk etapta Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi sınırlı sayıda ülkede sunulacak yeni özellik, yüksek ses kalitesi isteyen müzikseverlerin Premium abonelik aracılığıyla şarkıları kayıpsız formatta dinlemesine olanak sağlayacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Spotify ücretsiz Premium macerasına noktayı koyuyor
Spotify, kullanıcılar arasında doğrudan mesajlaşma özelliğini duyurdu
ETİKETLER
#spotify
#Ücretsiz Sürüm
#Çalma Listesi
#Seçmeli Dinleme
#Kayıpsız Ses
#Reklamlar
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.