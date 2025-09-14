Menü Kapat
26°
Editor
Editor
 Murat Makas

Swatch’tan Trump’a göndermeli saat: 2 günde tükendi

ABD’nin İsviçre’ye uyguladığı yüzde 39’luk ek vergiye atıfta bulunan özel tasarım saat, satışa çıktıktan sadece iki gün sonra yok sattı.

Swatch’tan Trump’a göndermeli saat: 2 günde tükendi
İsviçreli devi Swatch, ABD Başkanı ’ın ithalatına koyduğu yüzde 39’luk cezai gümrük vergilerine göndermede bulunan özel bir model tanıttı. “What if... Tariffs?” adı verilen saatte, kadrandaki 3 ve 9 rakamlarının yeri değiştirildi. Bu detay, geçen ay açıklanan yüzde 39’luk ek vergiye dikkat çekiyor.

Saat, 139 İsviçre frangı (174 dolar) fiyat etiketiyle Çarşamba günü yalnızca İsviçre’de satışa sunuldu. Daha ikinci günde şirketin internet sitesinde tükendi.

Swatch’tan Trump’a göndermeli saat: 2 günde tükendi

“POZİTİF PROVOKASYON”

Swatch sözcüsü, tasarımın “pozitif bir provokasyon” amacı taşıdığını söyledi. Hem ABD’ye hem de İsviçre hükümetine mesaj verdiklerini belirten sözcü, “Swatch’un DNA’sında provoke etmek var. ABD’nin uyguladığı yüzde 39’luk vergilerle oynadık. Bunun kısa sürmesini umuyoruz. Vergiler kalktığı anda bu saatin satışını durduracağız” ifadelerini kullandı.

Donald Trump'tan Rusya'ya yaptırım! 'NATO hazırsa ben de hazırım'
Trump ve Elon Musk arasındaki soğuk savaş bitmedi: Beyaz Saray'a davet edilmedi
