Swatch’tan Trump’a göndermeli saat: 2 günde tükendi

İsviçreli saat devi Swatch, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsviçre ithalatına koyduğu yüzde 39’luk cezai gümrük vergilerine göndermede bulunan özel bir model tanıttı. “What if... Tariffs?” adı verilen saatte, kadrandaki 3 ve 9 rakamlarının yeri değiştirildi. Bu detay, geçen ay açıklanan yüzde 39’luk ek vergiye dikkat çekiyor.

Saat, 139 İsviçre frangı (174 dolar) fiyat etiketiyle Çarşamba günü yalnızca İsviçre’de satışa sunuldu. Daha ikinci günde şirketin internet sitesinde tükendi.

“POZİTİF PROVOKASYON”

Swatch sözcüsü, tasarımın “pozitif bir provokasyon” amacı taşıdığını söyledi. Hem ABD’ye hem de İsviçre hükümetine mesaj verdiklerini belirten sözcü, “Swatch’un DNA’sında provoke etmek var. ABD’nin uyguladığı yüzde 39’luk vergilerle oynadık. Bunun kısa sürmesini umuyoruz. Vergiler kalktığı anda bu saatin satışını durduracağız” ifadelerini kullandı.