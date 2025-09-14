Menü Kapat
TGRT Haber
Teknoloji
Editor
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Tesla'dan Cybertruck kararı! 5 ay önce sahneye çıktı, 5 dakikada tarihe karıştı

Beklenen ilgiyi göremeyen Tesla, yalnızca beş ay önce satışa sunduğu Cybertruck RWD modelini sessizce üretimden kaldırdı.

Tesla'dan Cybertruck kararı! 5 ay önce sahneye çıktı, 5 dakikada tarihe karıştı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
14.09.2025
15:54
|
GÜNCELLEME:
14.09.2025
15:56

Tesla, elektrikli pick-up pazarına iddialı bir giriş yapmak amacıyla geliştirdiği Cybertruck serisinde önemli bir geri adım attı. Şirket, yalnızca birkaç ay önce piyasaya sürdüğü arkadan itişli (RWD) Cybertruck modelini sessizce üretim hattından çekti.

Electrek'e göre, başlangıçta 1 milyonun üzerinde ön sipariş toplandığı açıklanmış, yılda 250 bin adede kadar üretim kapasitesine ulaşılması hedeflenmişti. Hatta Elon Musk, talebin yeterli olması halinde kapasitenin 500 bin adede kadar çıkarılabileceğini belirtmişti. Ancak satış grafikleri beklentilerin oldukça gerisinde kaldı ve üretim hızı yıllık yaklaşık 20 bin adetle sınırlı oldu.

Tesla'dan Cybertruck kararı! 5 ay önce sahneye çıktı, 5 dakikada tarihe karıştı

CYBERTRUCK NEDEN TERCİH EDİLMİYOR?

Satışların zayıf seyretmesinin en önemli nedeni olarak, 'ın başlangıçta duyurulandan daha yüksek fiyat etiketleri ve kırpılan teknik özellikler gösteriliyor.

Örneğin RWD versiyonu, daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak Nisan 2025'te piyasaya sunulmuştu. 70 bin dolarlık fiyatıyla dört çeker versiyondan 10 bin dolar daha ucuz olmasına rağmen aktif hava süspansiyonu, motorize bagaj kapağı ve kasadaki elektrik prizleri gibi birçok önemli donanımından yoksun şekilde üretilmişti.

Tesla'dan Cybertruck kararı! 5 ay önce sahneye çıktı, 5 dakikada tarihe karıştı

RWD modeline yönelik ilgisizlik, üretimin tamamen durdurulmasıyla sonuçlandı. , çevrim içi yapılandırma sisteminden RWD seçeneğini kaldırarak satış sürecine son verdi. Yerine yeni bir varyant sunulmadı ve şirketten konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Efsane Ford Focus geri dönüyor: Yeni hali herkesi şaşırtacak
#Teknoloji
#tesla
#cybertruck
#fiyat artışı
#satışlar
#elektrikli araçlar
#araba fiyatları
#Elektrikli Kamyon
#Teknoloji
