Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Türkiye 5G teknolojisine adım atıyor: Bakan Uraloğlu hazırlıklarda son durumu açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026 yılında kullanıma sunulması beklenen 5G teknolojisi için yapılan hazırlıklarla ilgili açıklamalarda bulundu.

18.08.2025
18.08.2025
'de 5G teknolojilerinin yaygınlaştırılması için çalışmalar son aşamaya geldi. Ulaştırma ve Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan açıklamada, 5G için 700 MHz ve 3.5 GHz bantlarında 400 MHz frekansın mobil şebeke işletmecilerine açılacağı duyuruldu.

16 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile mobil haberleşme alanında ihalesinin resmi sürecinin başladığını anımsatan Uraloğlu, Türkiye'de 2G ile başlayan, 3G ve 4.5G ile gelişen mobil haberleşme teknolojilerini artık 5G'ye taşıdıklarını belirtti.

Türkiye 5G teknolojisine adım atıyor: Bakan Uraloğlu hazırlıklarda son durumu açıkladı

İHALENİN ASGARİ DEĞERİ TESPİT EDİLDİ

Uraloğlu, 5G'nin 4.5G şebekelerine göre 10 ila 100 kata kadar daha hızlı internet sağlayacağını vurgulayarak şöyle dedi:

"700 MHz bandı ve 3.5 GHz bandında, toplam 400 MHz frekans mobil şebeke işletmecilerimizin kullanımına açılacak. Bu kapsamda yayımlanan karar ile birlikte yapılacak ihalenin asgari değeri tespit edilmiş olup, her frekans bandı için ayrı ayrı asgari değerler belirlendi."

Türkiye 5G teknolojisine adım atıyor: Bakan Uraloğlu hazırlıklarda son durumu açıkladı

Mobil şebekelerin niteliği gereği yeni standartların bir öncekinin üzerine inşa edildiğini aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İşletmecilerimizin mevcut yetkilendirmeleri de bu ihale kapsamına dahil edilmiştir. Asgari değerlerin belirlenmiş olmasıyla birlikte, çok kısa sürede ihalenin tarihi ve temel unsurları hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi vereceğiz. 5G'yi Türkiye’de de bir süredir İstanbul Havalimanı ile Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor futbol kulüplerinin stadyumlarında vatandaşlarımızın deneyimine sunduk. 40'a yakın lokasyonda da kapalı kullanıcı grupları ile deneme çalışmaları devam eden 5G teknolojilerinin, ülke genelinde hizmete sunulmaya başlaması için çalışmalarımız son aşamaya geldi."

