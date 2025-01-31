TÜRKSAT Genel Müdürü İhlas Holding'in düzenlediği Teknoloji Buluşmalarına katıldı! "Yapay zekayı kullanan şirketler gücünü arttırır"

31 Ocak 2025 17:42 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 17:42

İhlas Holding’in düzenlediği Teknoloji Buluşmaları Konferansının konuğu TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay oldu. Ana konuşmacı olarak programa katılan Atalay; ''Şirketlerin yapay zeka çözümlerine yatırım yapmaları artık bir tercih değil, bir zorunluluk haline geliyor. Bu fırsatı kaçırmamak, gelecekteki başarı için kritik bir adım olacaktır. Yapay zeka, verilerle çalışan bir sistemdir ve Türkiye, bu alanda önemli bir avantaja sahiptir'' dedi.

İhlas Holding Teknoloji Buluşmalarının 7’ncisi 'Hızlı gelecek, Çevik Dönüşüm' başlığıyla İhlas Holding binası konferans salonunda gerçekleşti. Konferansın ana konuşmacısı TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay oldu. Atalay, yapay zekanın şirketler üstündeki etkisine değinirken, gelişen yeni iş dünyasının yapay zeka ve dijital dönüşüme ayak uydurması gerektiğini belirtti. Atalay, değişen iş dünyasına ayak uydururken sadece teknolojinin değil, insan kaynağının da doğru kullanılması gerektiğini söyledi.

İhlas Holding bünyesinde yer alan Dijital Varlıklar ekibiyle de bir araya gelen Ahmet Hamdi Atalay, Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı'dan da yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

YENİ ÇALIŞMA MODELİ, ÇALIŞANIN DAHA VERİMLİ VE MOTİVE OLMASINI SAĞLIYOR!"

Değişen iş dünyası dinamiklerine ayak uydurabilmenin önemli olduğuna vurgu yapan Atalay, “Bugün şirketler sadece dijital dönüşümü değil, aynı zamanda iş yapış biçimlerini de köklü bir şekilde yeniden şekillendiriyorlar. Bu dönüşümün en önemli dinamiklerinden biri, çalışanların değişen beklentileridir. Artık çalışanlar yalnızca maaş değil, aynı zamanda liderlik vizyonu ve esnek çalışma modelleri de talep ediyorlar.

Bu yeni çalışma biçimi, çalışanların daha verimli ve motive olmalarını sağlıyor. Esnek çalışma saatleri ve hibrit iş modelleri, iş gücünün daha verimli ve sürdürülebilir bir şekilde çalışmasına imkan tanırken, aynı zamanda iş-hayat dengesini de iyileştiriyor. Şirketlerin, bu yeni dönemin ruhuna uygun hareket etmeleri büyük önem taşıyor. Değişen iş dünyası dinamiklerine ayak uydurabilmek ve geleceği şekillendirebilmek için sadece teknolojiyi değil, insan kaynağını da doğru şekilde yönetmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKA ŞİRKETLERİN GÜCÜNÜ ARTTIRIYOR!

Yapay zekanın şirketlerin rekabet gücünü arttırdığını belirten Atalay, “Yapay zeka alanındaki gelişmeler, yalnızca teknoloji devlerinin değil, her ölçekten şirketin rekabet gücünü artırabileceği bir dönemin kapılarını aralıyor. Şirketlerin yapay zeka çözümlerine yatırım yapmaları artık bir tercih değil, bir zorunluluk haline geliyor.

Bu fırsatı kaçırmamak, gelecekteki başarı için kritik bir adım olacaktır. Yapay zeka, verilerle çalışan bir sistemdir ve Türkiye, bu alanda önemli bir avantaja sahiptir. Ülkemizin sahip olduğu büyük ve çeşitli veri havuzları, global düzeyde rekabet edebilmek için altın bir fırsat sunuyor. Bu veriler, doğru analiz ve doğru teknolojilerle şekillendirildiğinde, Türkiye’nin dünyadaki teknoloji yarışında daha güçlü bir konum elde etmesine imkan sağlayacaktır. Verinin gücü, özellikle yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi alanlarda, yeni iş modelleri ve fırsatlar konusunda belirleyici olacaktır.” şeklinde konuştu.