İhlas Holding hisse cezası ne zaman kalkacak? Tarih belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

03 Aralık 2024 16:57 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 17:06

Borsa İstanbul tarafından 26 Kasım'da KAP'a yapılan bildiride İhlas Holding A.Ş. hisselerinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında alınan tedbirler yer almıştı. Yatırımcıların gündeminde yer alan İhlas Holding hissesinin cezasının biteceği zaman da netleşti.

Borsa İstanbul​, Sermaye Piyasa Kurulu​ kararınca VTBS kapsamında IHLAS hissesi paylarına açığa kredili işlem yasağı getirmişti. Yatırımcıların yakından takip ettiği İhlas Holding hissesinin yasağının biteceği tarih ise duyuruldu. İHLAS HOLDİNG HİSSE CEZASI NE ZAMAN BİTECEK? 26 Kasım tarihinde Borsa İstanbul, SPK kararınca Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında IHLAS hissesinin paylarına açığa kredili işlem yasağı getirmişti. Alınan tedbir kararı yürürlüğe girerken tedbir kararının kalkacağı tarih bekleniyordu. Karara göre 27 Kasım 2024 seans başı işlemlerden 27 Aralık seans sonu işlemlerine kadar brüt takas uygulanacağı belirtilmişti. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklama şöyle olmuştu: "İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir" Buna göre IHLAS hisse cezası 26 Aralık seans sonu itibarıyla bitecek. İhlas Holding hisse 27 Aralık Cuma günü tedbirsiz olarak işlem görecek. İlgili Haberler İhlas Koleji öğrencisi Karate Şampiyonasında gümüş madalya kazandı İhlas Koleji öğrencisi Türkiye Beyin Olimpiyatları’nda birinci oldu İhlas Holding ile dünya devi PowerChina arasında milyar dolarlık stratejik imza