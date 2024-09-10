Türksat'ın enerji ihtiyacı artık güneşten: Dev güneş santrali tamamlandı!

10 Eylül 2024 14:57 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 14:58

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat'ın enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir kaynaklardan karşılamaya başladığını ve Ankara'daki tüm yerleşkelerinin elektrik ihtiyacını 131 dönümlük güneş enerjisi santraliyle sağlayacağını duyurdu. Bu projeyle, yıllık 60 milyon TL tasarruf elde edilmesi ve karbon emisyonlarının azaltılması hedefleniyor.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin dijital dönüşümünde öncü rol oynayan Türksat'ın enerji ihtiyaçlarını artık yenilenebilir kaynaklardan karşılayacağını duyurdu. Türkiye'nin tek uydu operatörü olmasının ötesinde, e-Devlet Kapısı ve veri merkezlerinin yönetimiyle de kamusal dijitalleşmeyi sağlayan Türksat, güneş enerjisiyle geleceğe adım atıyor.

Türksat Gölbaşı Yerleşkesi'nde Nisan 2023'te Güneş Enerji Santrali yapımına başlanmıştı. Bakan Uraloğlu, bu santralin tamamlandığını ve elektrik üretme aşamasına geçtiklerini ifade etti.

YILDA 60 MİLYON TL TASARRUF SAĞLAYACAK

131 dönümlük dev güneş enerjisi santralinin bir yılda 15 milyon kWh (kilovatsaat) enerji üreteceğini ifade eden Uraloğlu, aynı zamanda Türksat'ın Ankara'daki tüm yerleşkelerinin enerji ihtiyacını da karşılayacağını ve yılda 60 milyon lira tasarruf sağlayacağını bildirdi. "İklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırıyoruz, karbon emisyonlarının azaltılmasını sağlıyoruz." dedi.

Uraloğlu, dünyanın sayılı uydu operatörlerinden biri olan ve Türkiye'nin ulusal egemenliğindeki uydu yörünge haklarının yönetimini üstlenen Türksat'ın, e-Devlet başta olmak üzere Türkiye'nin dijital altyapısını da geliştirdiğini dile getirdi.

Türksat'ın uydu operatörlüğü hizmetlerinin yanı sıra kamu kurumları başta olmak üzere büyük şirketlerin veri merkezi, siber güvenlik ve bilişim altyapısını da kuran çok stratejik bir kurum olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, Türksat'ın Türkiye'nin Ar-Ge projelerinde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. "Bu kapsamda Türksat, artan enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlama kararı aldı" diye konuştu.

TÜRKSAT'IN ANKARA'DAKİ TÜM YERLEŞKELERİNE ENERJİ VERECEK

Uraloğlu, Türksat Gölbaşı Yerleşkesi'ne kurulmak üzere 9,9 MWp Güneş Enerjisi Santrali'nin tamamlandığını hatırlattı. Çalışmalarına geçen yılın nisan ayında başladıklarının altını çizen Uraloğlu, projeyle sadece Türksat'ın elektrik enerjisi ihtiyacını güneş enerjisiyle karşılamakla kalmayıp yaşanılabilir ve temiz bir çevre çalışmalarına da katkıda bulunmuş olacaklarını sözlerine ekledi.

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında, projeleriyle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve karbon emisyonlarının azaltılmasını hedeflediklerinin altını çizen Uraloğlu, tam 131 dönümlük dev bir alana kurdukları Türksat Güneş Enerjisi Santrali ile Türkiye'nin dijital dönüşümüne de güneş enerjisi desteği vermiş vermiş olacaklarını bildirdi.

Türkiye'nin 'Uzay Vatan'da haklarını koruyan ve e-Devlet altyapısı ile kamuya veri merkezi ile siber güvenlik desteği veren Türksat'ın artık enerjisini güneşten alacağı belirtildi.

Güneş Enerjisi Santrali ile bir yılda 15 milyon kWh enerji üretimi gerçekleştirileceğini vurgulayan Uraloğlu, bu rakamın Türksat'ın Ankara'daki tüm yerleşkelerinin enerji ihtiyacına karşılık geldiğini ve bu anlamda Türksat'ın enerji ihtiyacının tamamını artık güneşten sağlamış olacağını dile getirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yenilenebilir enerji konusunda kapasitelerini daha ileri noktalara taşıyacaklarının da altını çizen Uraloğlu, "Bu santral ile Türksat'ta bulunan tesislerin enerjisi buradan sağlanacak ve yılda 60 milyon TL tasarruf elde edilecek. Sistemin geri dönüşü işletme, bakım ve sigorta giderleri dahil güncel elektrik tüketim fiyatları ile 3 yıldan daha az sürecek. Bu sistemin kurulması ile Türksat'ın enerji konusundaki bağımsızlığı ve yedekliliği de sağlanmış olacak." ifadelerini kullandı.